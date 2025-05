HPE Aruba’s nieuwe CX 10040 is “veel slimmer dan de smart switches van Cisco”

Een van de meest fundamentele netwerkaankondigingen die HPE Aruba Networking (vanaf hier HPE Aruba) de afgelopen vijf jaar heeft gedaan, is die van de CX 10000 in 2021. Die switch was zijn tijd ver vooruit, met ingebouwde Pensando DPU’s die allerhande offloading konden doen. Nu krijgt deze switch een opvolger, de HPE Aruba CX 10040. Zal deze net zo succesvol worden, nu Cisco enige tijd geleden een eigen serie “smart switches” heeft aangekondigd?

HPE Aruba mag dan vooral bekendstaan als switchleverancier voor campusnetwerken, de CX 10000 en de nieuwe CX 10040 die het vandaag aankondigt zijn toch echt datacenterswitches, in eerste instantie vooral top-of-rack. Er zijn inmiddels al duizenden CX 10000’s ingezet door klanten. “Dat is toch wel significant, voor een leverancier die niet per se bekendstaat vanwege de datacenter footprint”, geeft John Gray aan. Hij is Data Center Networking, AI, Security Infrastructure Lead bij HPE Aruba Networking. We spraken hem kort voor de aankondiging van de CX 10040 spreken.

HPE Aruba heeft door het succes van de CX 10000 de smaak te pakken gekregen. Waar de CX 10000 een 10/25G top-of-rack switch was, krijgt de 100/400G CX 10040 aanmerkelijk meer gebruiksdoelen. De CX 10040 kan volgens Gray ook zeker ingezet worden als top-of-rack, maar heeft nog meer noten op zijn zang. Het wordt in het algemeen een breder in te zetten datacenterswitch, onder andere in “colo-datacenters, interconnects en in hybride cloudomgevingen waar we public en private cloud aan elkaar koppelen”. Met andere woorden, de CX 10040 moet van HPE Aruba een nog iets serieuzere datacenterspeler maken.

HPE Aruba CX 10040 verdubbelt prestaties van voorganger

De HPE Aruba CX 10040 bouwt uiteraard door op het fundament van de voorganger. Hij is alleen zoals al aangegeven een heel stuk krachtiger. Dat is op zich niet heel gek, gezien de tijd die er tussen de twee aankondigingen en lanceringen zit. Gray heeft het over een verdubbeling van de prestaties.

Als je het hebt over de prestaties van de CX 10000-lijn, gaat het niet alleen om hoeveel Gbps er maximaal doorheen gaat. Dit is wat HPE Aruba Networking een distributed services switch noemt en Cisco eerder dir jaar een smart switch. Dat slaat vooral op de aanwezigheid van de AMD DPU’s (Data Processing Units). De CX 10040 heeft er vier, waar de CX 10000 er nog ‘slechts’ twee had. Deze verdubbeling zorgt ervoor dat de nieuwe versie weer wat meer netwerkdiensten op zich kan nemen. Denk hierbij aan zaken zoals een gedistribueerde firewall, IPSec, encryptie en dergelijke.

Het idee achter het toevoegen van allerlei diensten aan de CX 10040 is dat het hierdoor ook mogelijk is om sterk te consolideren. Gray haalt een voorbeeld van een colocatie-site van Kyndryl aan. Daar was het mogelijk om een opstelling van switches, firewalls en de diensten die erop draaiden van 18U naar 2U te krijgen.

Een wat ons betreft interessante toevoeging voor de CX 10000-lijn is dat deze een integratie krijgen met HPE Morpheus VM Essentials. Daarmee moet het onder andere mogelijk worden om virtualisatiediensten rondom netwerk en security aan te gaan bieden. Denk aan gedistribueerde firewalls en microsegmentatie. Gray geeft meteen toe dat dit geen volledige VMware NSX-vervanger is, maar het kan wel “veel van de hardlopende functies” van NSX vervangen.

Strijd met smart switches van Cisco

Een van de zaken die ons opvallen aan de aankondiging van vandaag is dat HPE Aruba ervoor heeft gekozen om de term “smart switch” te gebruiken als het de CX 10040 omschrijft. Dat is een benaming die Cisco eerder dit jaar heeft geïntroduceerd, toen het met de N9300-lijn kwam.

Eigenlijk is smart switch helemaal geen goede naam voor dit soort switches wat ons betreft, zoals we in het hiervoor gelinkte artikel ook uitleggen. We snappen echter wel waarom HPE Aruba erin meegaat. Als de veruit grootste speler deze categorie gaat pushen, kun je maar beter meegaan in die stroom. Dat kan alleen maar goed zijn.

Een andere reden dat HPE Aruba graag de term smart switch wil gebruiken, is dat ze ervan overtuigd zijn dat de CX 10040 “een stuk slimmer is [dan die van Cisco, red.]”, volgens Gray. Volgens hem hebben de switches van Cisco als ze deze zomer leverbaar worden heel weinig functionaliteit. Hij noemt ze “feature deficient“. Daarnaast zijn de N9300-switches bij Cisco volgens hem vooral onderdeel van een groter plan, met name het in de markt zetten van Hypershield.

Hypershield is inderdaad bij lancering de eerste service die Cisco aanbiedt in combinatie met de N9300-switches. Ze zijn dus duidelijk onderdeel van die security-architectuur en dus van het grotere geheel. Dit betekent uiteraard niet dat er niet ook nog een heel scala aan andere diensten beschikbaar kan komen.

Wat de exacte redenen ook zijn voor hoe Cisco de N9300-switches in de markt zet, het is op zich niet verrassend dat ze nog niet zover zijn als HPE Aruba. Dat heeft met de CX 10040 al het tweede model op de markt en heeft drie jaar voorsprong qua ontwikkeling. Die achterstand gaat Cisco vast ooit wel inhalen, maar op dit moment is dat nog niet het geval.

Er is nog meer: CX 6300M voor campus en WiFi 7 access points

Tot slot willen we het ook nog even hebben over enkele andere aankondigingen die HPE Aruba vandaag doet. Naast de CX 10040 introduceert het namelijk ook vier nieuwe CX 6300M campus switches. Gayle Levin, Head of Product Marketing praat ons hierover bij. De De ‘M’ staat voor modulair, wat betekent dat componenten zoals fans en voedingen eenvoudig vervangbaar zijn. Dit verhoogt de beschikbaarheid en verlaagt de onderhoudskosten.

Deze switches zijn specifiek ontworpen voor de onderste laag van het portfolio en richten zich op retail- en onderwijsomgevingen. Met PoE++ kunnen ze tot 90 watt vermogen leveren aan aangesloten apparaten. Het compacte formaat maakt ze geschikt voor locaties waar ruimte beperkt is.

Voor het WiFi 7-portfolio geldt min of meer hetzelfde als voor de bovenstaande switches als het gaat om de aankondigingen van vandaag. Het gaat hier wederom om het opvullen van de bestaande 700-serie. Er komen nu ook outdoor en hardened varianten beschikbaar, waarmee er ook draadloze verbindingen kunnen worden opgezet in extremere omgevingen zoals vriesruimtes en parkeerterreinen.

Voor organisaties die wel willen overstappen naar WiFi 7 maar niet de hoofdprijs willen betalen, introduceert HPE Aruba ook de 720 en 740. Dit zijn variaties op de 730 en 750 series. Ze behouden de belangrijkste WiFi 7-functies maar laten bepaalde features weg. Denk hierbij aan het weglaten van een van de twee radio’s voor Bluetooth en Zigbee, om de prijs te verlagen en het weglaten van enkele van de GPS-mogelijkheden.

Beschikbaarheid

De nieuwe HPE Aruba CX 10040 is vanaf juni beschikbaar. Of dat begin. midden of eind juni is, weten we op dit moment niet. De vandaag aangekondigde CX 6300-switches zullen vanaf augustus op de markt komen, de access points vanaf November.