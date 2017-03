Firefox 52 beschikbaar met WebAssembly en waarschuwing voor onveilige formulieren

Apps & Software

Mozilla lanceerde vandaag Firefox 52 voor Windows, Mac, Linux en Android. De nieuwe versie bevat ondersteuning voor WebAssembly en een waarschuwingssysteem voor niet veilige HTTP-pagina’s met loginformulieren. De ondersteuning voor NPAPI-plugins is in deze versie komen te vervallen. Firefox 52 voor de desktop is nu te downloaden op Firefox.com en alle bestaande gebruikers kunnen automatisch upgraden naar deze nieuwe versie. Ook de Android-versie komt zeer binnenkort beschikbaar op de Google Play Store.

Mozilla laat zich niet uit over het exacte aantal gebruikers van Firefox, maar het geeft aan dat ongeveer een half miljard mensen in de wereld de browser gebruiken. Met andere woorden, het is een belangrijk platform voor webdevelopers, ook in een wereld die wordt gedomineerd door het gebruik van mobiele apps.

WebAssembly

Firefox 52 heeft ondersteuning voor WebAssembly. Met WebAssembly kunnen complexe apps en games zoals 3D video games, video- en beeldbewerkingsprogramma’s in een browser gebruikt worden. Dit is mogelijk zonder het gebruik van plugins met bijna net zulke goede prestaties als wanneer ze native op het systeem zouden draaien. De open standaard wordt vormgegeven door een W3C Community Groep.

HTTPS

Firefox 51 had in de adresbalk al een grijs slot-icoon met een rode streep erdoor op websites die wachtwoorden verzamelen maar geen gebruik maken van een beveiligde HTTPS-verbinding. Firefox 52 gaat hierin nog wat verder door nog explicieter te waarschuwen voor deze niet veilige HTTP-pagina’s met login mogelijkheden.

HTTPS is een veiligere versie van het HTTP-protocol en wordt gebruikt op het internet om gebruikers in te laten loggen op websites. Veilige verbindingen worden beschouwd als een noodzakelijke maatregel om het risico van content injectie te verkleinen. Dit kan resulteren in man-in-the-middle-attacks, eavesdropping en andere vormen van data modificatie.

Het verdwijnen van NPAPI-plugins

Mozilla heeft ook de ondersteuning van de Netscape Plugin Application Programming Interface (NPAPI) verwijderd. NPAPI-plugins worden gezien als een probleem vanwege hun negatieve impact op de veiligheid van de browser, de snelheid en de stabiliteit. Om nog maar niet te spreken over de complexiteit van de code base. Andere ontwikkelaars van browsers hebben de NPAPI-ondersteuning ook al verwijderd. Google liet de ondersteuning ervoor vallen in april vorig jaar met de release van Chrome 42. Microsoft schakelde ze uit met de lancering van Microsoft Edge in juli. Net als Google en Microsoft, maakt Mozilla een uitzondering voor Flash omdat deze plugin nog steeds veel gebruikt wordt. Later dit jaar zal Flash-inhoud alleen nog te zien zijn met toestemming van de gebruiker. In de changelog zijn verder nog dingen te vinden als ondersteuning voor multi-process Firefox voor Windows-gebruikers met touchscreens en een verbeterde gebruikerservaring voor downloads.

Android

Firefox voor Android onderging niet veel veranderingen in deze release, alhoewel het formaat van de APK file kleiner is geworden en de veiligheid ervan is verbeterd. Het enige opvallende punt in de changelog is de komst van media controls op de Android notificatiebalk. Iedere zes tot acht weken zal er een nieuwe versie van Firefox uitkomen. Firefox 53 staat op het programma voor april 2017.