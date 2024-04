De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Chinese eigenaar van TikTok, ByteDance, verplicht om de app te verkopen aan een door de VS goedgekeurde koper, anders dreigt een verbod. President Biden heeft aangegeven dat hij het wetsvoorstel daartoe gaat ondertekenen.

De Senaat nam het voorstel, formeel bekend onder de klinkende naam Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PFACAA) aan met 79 stemmen voor en 18 tegen. Eerder werd het al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden (ofwel de Amerikaanse Tweede Kamer). Het wetsvoorstel maakt deel uit van een breder pakket aan wetten, die onder andere defensie-uitgaven mogelijk maken ten behoeve van Oekraïne, Israël en Taiwan.

De wet richt zich specifiek op applicaties die onder controle staan van buitenlandse mogendheden. ByteDance en TikTok zijn de eerste ‘doelwitten’ vanwege de angst dat de Chinese overheid de app direct of indirect kan gebruiken om Amerikanen te manipuleren, te bespioneren en desinformatie te verspreiden.

Uitweg is mogelijk

PFACAA maakt het onwettig voor een entiteit om dergelijke apps te verspreiden in Amerika. Als president Biden het wetsvoorstel heeft ondertekend, mag TikTok na 270 dagen (met eventueel een verlenging van nog eens 90 dagen) niet langer beschikbaar zijn in Amerikaanse app stores of worden gehost door Amerikaanse dienstverleners. Er is wel een uitweg: ByteDance mag TikTok van de hand doen aan een door de overheid goedgekeurde koper.

Het idee is dan dat daarmee de buitenlandse invloed is gemitigeerd. Dat is maar de vraag, bovendien zou het voor een potentiële koper betekenen dat die de volledige infrastructuur van TikTok moet ontvlechten. Het is de vraag welk bedrijf daar z’n tanden op zou willen stukbijten. Overigens levert het Amerikaanse Oracle diensten aan TikTok. Als Biden de wet vandaag tekent, wat de bedoeling is, dan heeft ByteDance tot begin 2025 de tijd om TikTok te verkopen.

