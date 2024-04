Rubrik heeft voor de beursgang vandaag zijn aandelen voor een hogere prijs dan oorspronkelijk verwacht weten te verkopen. Hiermee kan de cloud data en securityspecialist straks ook een hoger bedrag van 752 miljoen dollar (701 miljoen euro) ophalen, is de verwachting.

Het hogere bedrag dat Rubrik tijdens zijn beursgang vandaag kan ophalen is vooral het gevolg van de hogere prijs per aandeel dan verwacht. Dit meldt Bloomberg. De cloud data- en securityspecialist had gepland 23 miljoen aandelen voor tussen 28 en 31 dollar op de markt te brengen. Uiteindelijk brachten deze aandelen 32 dollar op.

Daarnaast heeft Rubrik nog eens 500.000 aandelen voor de beursgang beschikbaar gesteld. Hiermee wil het komende beursgenoteerde bedrijf nog meer geïnteresseerden een kans bieden een aandeel te verwerven. Het originele aanbod van beschikbare aandelen was tot 20 keer overtekend. Rubrik heeft daardoor zelfs overwogen de aandelen voor 34 dollar per stuk op de markt te brengen.

In totaal moet de beursgang vandaag Rubrik 752 miljoen dollar opleveren. Eerder werd nog op een bedrag van 713 miljoen dollar gemikt. De marktwaarde van het bedrijf moet uitkomen op ongeveer 5,6 miljard dollar (5,2 miljard euro) op basis van de uitstaande aandelen. In combinatie met de aandelenopties van medewerkers en beschermde aandelen, moet de totale marktwaarde uitkomen op 6,6 miljard dollar.

Profiteren van AI-boom

Rubrik heeft vooral veel interesse van investeerders vanwege de huidige AI-boom. Daarnaast werd het bedrijf de afgelopen jaren flink ondersteund door diverse investeerders, zoals Microsoft en private equity-partijen als Bain Capital, Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners en Khosla Ventures. Deze investeringen brachten de bedrijfswaarde al eerder op een bedrag van rond de 4 miljard dollar.

Nog steeds verlieslijdend

De torenhoge bedragen die bij de beursgang worden verwacht, staan wel in contrast met de werkelijke financiële situatie bij Rubrik. Het bedrijf lijdt namelijk nog steeds verlies.

In het afgelopen fiscale jaar boekte Rubrik een omzet van 627,9 miljoen dollar. Dat was vijf procent meer dan in het voorgaande fiscale jaar. Toch kwam het nettoverlies uit op een bedrag van 354,2 miljoen dollar. Dit was meer dan in het eerdere fiscale jaar, toen nog 277 miljoen dollar verlies werd geleden.

Lees ook: Beursgang moet Rubrik 713 miljoen dollar opleveren