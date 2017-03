Nieuwe zakelijke projectoren bij Casio: XJ-UT351W, XJ-UT351WN en XJ-L8300HN

Hardware

Casio heeft niet minder dan drie nieuwe projectoren aangekondigd. De XJ-UT351W, XJ-UT351WN zijn short-throw-modellen, terwijl de XJ-L8300HN opvalt vanwege het 4K Ultra HD-beeld dat hij kan projecteren. Alle drie zijn ze primair gericht op de zakelijke markt. De twee short-throw-projectoren zijn bedacht met gebruik in het klaslokaal in het achterhoofd, het 4K-model is volgens Casio ook geschikt voor gebruik in grote conferentiezalen.

Om maar met de XH-L8300HN te beginnen, deze kan dus zoals gezegd een beeld met een 4K Ultra HD-resolutie projecteren, aan een helderheid van 5000 lumen. Dat is een hoge lichtopbrengst, wat ook wel nodig is in ruimtes die niet extra verduisterd worden tijdens het projecteren. Hij maakt gebruik van de DLP-technologie en kan een schermgrootte projecteren van 95 tot 200 inch. Hij is voorzien van analoge en digitale ingangen, waarbij je er uiteraard rekening mee moet houden dat de 4K Ultra HD-resolutie alleen mogelijk is via de digitale aansluitingen. Anders val je terug naar maximaal Full HD. De lichtbron gaat volgens opgave 20.000 uur mee.

De XJ-UT351W, XJ-UT351WN zijn zoals de typenummers al doen vermoeden in de basis identieke projectoren. Ze zijn onderdeel van de Ultra Short Throw-lijn van Casio, wat inhoudt dat je ze nagenoeg tegen het oppervlak aan kunt zetten waar op geprojecteerd moet worden. Ze worden primair op het gebruik in klaslokalen gericht, eventueel in combinatie met een whiteboard. Ook deze modellen maken gebruik van DLP-technologie, maar hebben een wat lagere lichtopbrengst, 3500 lumen. De resolutie die maximaal kan worden geprojecteerd is 1280×800 pixels, voor projecties in schoolsituaties prima. Ook bij deze modellen gaat de lichtbron 20.000 uur mee volgens Casio. Verder valt de Quick Start-technologie op, waarmee de projectoren naar verluidt binnen vijf seconden gebruiksklaar zijn. Tot slot is er nog een speciale app voor docenten waarmee ze de projectoren kunnen bedienen.

Er zijn voor zover wij hebben kunnen achterhalen twee verschillen aan te wijzen tussen de twee short-throw-modellen. De versie eindigend op ‘WN’ heeft twee HDMI-ingangen, in plaats van de ene op de UT351W. Verder is hij voorzien van een wifi-adapter, waarmee het mogelijk is voor leerlingen om presentaties rechtstreeks naar de projector te sturen.

Wat betreft prijs en beschikbaarheid kunnen we op dit moment niet veel melden, behalve dan dat de XJ-L8300HN vanaf juni 2017 te koop is. Van de twee short-throw-modellen is die informatie nog niet bekend. We hebben dit wel nagevraagd en zullen dit bericht na ontvangst van die gegevens updaten.