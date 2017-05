Gerucht: Apple lanceert Siri-speaker tijdens WWDC

Consumer

Er zijn al langer geruchten dat Apple een slimme speaker ontwikkelt om te concurreren met de Amazon Echo en Google Home. De doorgaans betrouwbare KGI Securities analist Ming-Chi Kuo stelt dat er “meer dan 50 procent kans” is dat de speaker tijdens de WWDC gepresenteerd wordt.

Dit blijkt uit een bericht op de website MacRumors. Het product van Apple zou duurder worden dan de Amazon Echo, die in Duitsland 179,99 euro kost. Het apparaat zou AirPlay ondersteunen en “uitstekende akoestische prestaties” leveren door een combinatie van een subwoofer met zeven kleinere speakers. Kuo stelt dat de prestaties ongeveer gelijk zijn aan die van de iPhone 6 en 6S.

Kuo schreef het volgende aan investeerders: “We geloven dat de kans groter dan 50 procent is dat Apple zijn eerste home KI-product lanceert tijdens de WWDC in juni en hem in de tweede helft van 2017 in de verkoop doet, om het op te kunnen nemen tegen nieuwe Amazon Echo-modellen die eraan zitten te komen.”

Er wordt verder geschreven dat het product gericht zal zijn op “de high-end markt; betere entertainment-ervaring en hogere prijs van Amazon Echo”. Over het algemeen is Kuo een zeer betrouwbare bron als het aankomt op Apple-producten, dus ook nu zou hij het bij het goede eind kunnen hebben.

Vorige week werd al door een andere bron gesteld dat Apple tijdens de WWDC met een speaker komt. Toen waren er al meer details: Apple zou een speciale versie van iOS gebouwd hebben voor de speaker, en die laten draaien in combinatie met Beats-technologie. Op de bovenkant schijnen knoppen te zitten en de rest van de speaker zou bedekt zijn met een soort speakergril.

Al sinds mei 2016 zijn er berichten dat Apple het op zou willen nemen tegen Amazon en Google op het gebied van slimme speakers. De apparaten zijn populair en Apple wil daar wel een graantje van meepikken. Daarom heeft het een slimme speaker in ontwikkeling die werkt met digitale assistent Siri. De speaker zou allerhande IoT-apparaten kunnen bedienen en mogelijk beschikken over een ingebouwde camera met gezichtsherkenningssoftware.

Het WWDC-congres vindt plaats van 5 tot 9 juni.