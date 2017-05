Microsoft maakt ontwikkelaars en partners warm voor mixed reality

Hardware

Microsoft heeft tijdens de tweede dag van Build 2017 het vooral over Windows gehad en het ecosysteem daaromheen. Uiteindelijk was er ook nog aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van augmented reality en virtual reality. Microsoft gaat namelijk samenwerken met diverse partners waaronder Acer en HP, om een mixed reality ervaring te kunnen bieden.

Tijdens de keynote werd een nieuwe virtual reality headset van Acer gepresenteerd, die draait op het Windows-platform en gebruik maakt van de mixed reality-technologie. Mixed reality is een combinatie van augmented en virtual reality. Zo kunnen de nieuwe headsets van Acer gebruikt worden in een omgeving samen met de Hololens. Door samen te werken met deze partners kan Microsoft nu betaalbare headsets presenteren die in elke kamer goed kunnen werken.

Waar er eerder nog sensoren nodig waren om een kamer af te bakenen is dat niet meer nodig. De technologie is nu zover doorontwikkeld dat er gebruik kan worden gemaakt van een inside-out-systeem, waarbij twee camera’s die voorop de bril zitten gemonteerd, kunnen detecteren hoe groot de kamer is en waar de vloer en de grenzen liggen.

De komende maanden moeten de nieuwe headsets beschikbaar gaan komen vanaf 299 dollar. Daarnaast heeft Microsoft controllers gepresenteerd die gebruikt kunnen worden bij de headsets, in een bundel met een headset gaan deze 399 dollar kosten, de losse verkoopprijs is nog niet bekendgemaakt. De controllers hebben veel weg van de Oculus Rigt-controllers en bieden beide handen een controller.

We hebben uiteindelijk ook nog een uitgebreide training gehad over mixed reality, hier schrijven we binnenkort nog een achtergrondartikel over.