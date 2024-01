Apple kondigde vorig jaar aan dat het zich gaat mengen in de wereld van AR/VR met de Apple Vision Pro. Inmiddels is bekend dat die begin februari in de VS lanceert. Nu meer bedrijven ‘spatial computing’ omarmen, vragen wij ons af: gaat het nu ook echt doorbreken?

Er zijn al veel initiatieven van virtual reality en augmented reality geweest. Nog niet zo lang geleden blies Mark Zuckerberg hoog van de toren rondom de Metaverse. Zakelijk is het grootste succes waarschijnlijk nog altijd de Microsoft HoloLens, maar dat gaat mogelijk veranderen. Apple kondigde de komst van ‘spatial computing aan’ met de Apple Vision Pro-headset. Weet Apple opnieuw het trucje te herhalen door veelal bestaande technologie te combineren tot een succesvol product, waar andere partijdn de mist in gingen?

Qualcomm heeft spatial computing ook omarmd en presenteerde nieuwe chips voor headsets die zich op VR richten. Google en Samsung lijken hier gehoor aan te gaan geven, terwijl Microsoft al enige tijd wordt gelinkt aan Samsung voor de ontwikkeling van nieuwe spatial computing-initiatieven. Als zoveel grote techbedrijven bezig zijn met bepaalde ontwikkelingen, is het een kwestie van tijd voordat de producten volgen. De vraag is echter: gaan consumenten en bedrijven er ook warm voor lopen en ze aanschaffen? De Apple Vision Pro kost een slordige 3500 dollar, dus het is niet voor iedereen weggelegd. Meer hierover in deze aflevering van Techzine Talks.

