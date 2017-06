HP zet tweede seizoen cybersecurity-serie The Wolf online

Security

Eerder dit jaar berichtten we over de lancering door HP Inc. van de een cybersecurity-serie met Christian Slater – onder andere bekend van Mr. Robot – in de hoofdrol. Toen al was bekend dat het plan van HP was The Wolf niet te laten stoppen na een seizoen. Nu laat het bedrijf weten dat het tweede seizoen is uitgebracht.

In dit nieuwe seizoen richt Slater zich in de rol van The Wolf op de healthcare-industrie. Daar is de het aantal cyberinbreuken volgens HP met meer dan 23 procent gestegen. Dat maakt het een interessant deel van de markt voor het tweede seizoen.

Het tweede seizoen heeft ‘De Jacht Gaat Door’ als ‘tagline’ en is op het YouTube-kanaal van HP Studios te zien. We hebben het hieronder ook opgenomen in dit artikel:

Door middel van deze webserie hoopt HP dat klanten de gevaren van het internet op de werkvloer gaan inzien. Vooral oudere medewerkers realiseren zich niet goed wat de gevaren zijn. Tijdens de launch van het eerste deel stelde Antonio Lucio, hoofd Global Marketing, het volgende: “The Wolf is het eerste deel van onze nieuwe campagne. Terwijl onze klanten hun bedrijven heruitvinden voor de 21ste eeuw, is het noodzakelijk dat wij de manier waarop we met ze communiceren over beveiliging heruitvinden”.

In de eerste aflevering van The Wolf zien we hoe een hacker (gespeeld door Christian Slater) alle printers in een kantoorgebouw weet over te nemen, verjaardagsfeestjes “binnenvalt” en ransomware rondstuurt per email. Hieronder kun je daar nog eens naar kijken:

Voor Christan Slater is de samenwerking met HP de uitgelezen mogelijkheid om de maatschappij op te leiden over beveiliging. “Hacking is een steeds groter wordend probleem voor consumenten en bedrijven. Toen HP mij vroeg om samen te werken aan The Wolf, zag ik dit als de ideale manier om mensen meer te vertellen over de risico’s van cybercriminaliteit“, zo vertelde hij. De keuze voor Christian Slater als hoofdpersoon is allesbehalve opmerkelijk, aangezien hij een belangrijke rol speelt in de dramaserie Mr. Robot van USA Network. In die televisieserie is te zien hoe een uitstekende – zij het licht getroebleerde – jongeman, de hele wereld heeft platgelegd door het bankensysteem in de Verenigde Staten te hacken.

Met het tweede deel is de serie overigens nog niet klaar, als we goed zijn geïnformeerd. Iedere aflevering zal onderverdeeld zijn in vier onderdelen. De regie van de webserie is in handen van Lance Acord (genomineerd voor een BAFTA en een Emmy), de montage wordt gedaan door Oscarwinnaar Kirk Baxter.