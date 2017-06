Boston Dynamics verkocht aan Japanse SoftBank

Business

Alphabet, het moederbedrijf van onder meer Google, heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van het roboticabedrijf Boston Dynamics aan het Japanse SoftBank. De overname van Schaft, een maker van geavanceerde robotica, eveneens door SoftBank is onderdeel van de overeenkomst. De overnamesom en details zijn nog niet bekend gemaakt in afwachting van goedkeuring van de autoriteiten.

Waarom Alphabet Boston Dynamics verkoopt

In 2013 heeft Google zowel Schaft als Boston Dynamics gekocht. De aankoop was onderdeel van de strategie om naast consumententechnologie ook in te zetten op zakelijke robotica. Om een voorsprong in die sector te bouwen werden onder leiding van Andy Rubin in korte tijd diverse tech-bedrijven opgekocht. Opmerkelijk is dat deze divisie geen zelfstandig onderdeel van Alphabet werd, maar ondergebracht bij dochter Google.

Toen Rubin Google verliet, viel de technologie-divisie een beetje tussen de wal en het schip. Discussies over leiderschap, de koers van de divisie en de positie binnen het bedrijf zorgde ervoor dat de ontwikkeling achter bleef. In 2016 heeft Alphabet haar bezittingen beoordeeld. Conclusie was dat de tech-divisie niet rendabel was. Door gebrek aan leiding en innovatie is dit op korte termijn ook niet te verwachten. Hierop heeft Alphabet besloten deze divisie in de etalage te zetten. Na interesse van onder meer Toyota en Amazon is nu SoftBank de nieuwe eigenaar.

Waarom SoftBank de juiste koper kan zijn

SoftBank is een bekende speler in de markt voor cognitieve robots. Hun emotionele robot ‘Pepper’ was in 2015 bij de introductie binnen enkele minuten uitverkocht. Het is ook de basis van de robot die de gemeente Leidschendam-Voorburg als proef inzet op het gemeentehuis. SoftBank voorspelt een toekomst waarin robotisering zal toenemen en meer en meer taken zullen worden overgenomen door robots. SoftBank is voornemens de twee bedrijven toe te voegen aan de ontwikkellocatie van Pepper, zodat schaalvoordeel kan worden behaald en de bedrijfsonderdelen van elkaar kunnen leren.

De directie van Boston Dynamics heeft laten weten erg blij te zijn met de overname en uit te kijken naar de nieuwe samenwerking. Wij verwachten meer nieuws zodra de autoriteiten hun goedkeuring hebben gegeven.