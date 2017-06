Huawei lanceert R&D-centrum in Brazilië

Business

Huawei heeft in samenwerking met de Braziliaanse overheid een nieuw research & development centrum gelanceerd. De faciliteit, die ligt in de stad Santa Rita do Sapucaí, wordt samen met het Braziliaanse nationale instituut van telecommunicatie (Inatel) gerund.

Het gaat om een Centre for Competence and Innovation Development (CIDC), waar projecten lopen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar 3G en 4G-netwerken. Daarnaast moeten technologieën ontwikkeld worden die de digitale transformatieprocessen binnen mobiele apparaten ondersteunen.

Heel groot is de investering van Huawei in het CIDC niet, als we ZDNet mogen geloven. De site stelt dat de Chinese onderneming 1,3 miljoen dollar in de faciliteit steekt. Het gaat dan ook vooral om een samenwerking die de samenwerking en kennisdeling van Huawei met de lokale industrie moet stimuleren.

In het CIDC gaan onderzoekers en professionals van Huawei en Inatel gezamenlijk oplossingen ontwikkelen voor telecomoperators in Brazilië. Het centrum zal ook dienen als opleidingsplek voor Inatel-studenten. Het is verder voor het eerst dat Huawei een CIDC-centrum opent buiten China.

“We blijven toegewijd aan het stimuleren van de samenwerking tussen verschillende spelers binnen het lokale ecosysteem om technologieën te ontwikkelen die tegemoet komen aan de lokale vraag naar innovatie,” legt CEO Wei Yao van Huawei uit in een statement rond de opening van de nieuwe faciliteit.