‘AIVD-onderzoek levert geen bewijs voor Huawei-backdoor bij KPN’

De AIVD zou geen bewijs hebben gevonden dat er een backdoor bij KPN aanwezig is waar Huawei gebruik van kan maken. De AIVD zou hier in mei een onderzoek naar gestart zijn. Het onderzoek is echter nooit bevestigd.

Huawei zou via een backdoor bij een grote telecomprovider bij klantgegevens kunnen komen, zo kwam in mei dit jaar naar buiten via inlichtingenbronnen van de Volkskrant. Toen was nog niet duidelijk om welk telecombedrijf het precies ging, al was wel bekend dat het om één van de drie grootste telecomproviders van Nederland ging.

Nu meldt de Volkskrant dat het zou gaan om KPN. Via daar kon Huawei dus klantgegevens bekijken van de provider. Die klantgegevens zouden in theorie ook gebruikt kunnen worden voor spionagegroepen, om zo bij Nederlandse bedrijven binnen te komen.

De AIVD onderzocht deze claims, maar kon geen bewijs vinden voor spionage door Huawei, stelt de Volkskrant. De AIVD en MIVD vinden het echter alsnog ‘onwenselijk’ dat Huawei in de kern van telefoonnetwerken zit. Het nieuws is niet door de AIVD bevestigd.

Controle is nodig

Mika Lauhde, Europees ambassadeur van Huawei, zegt in gesprek met de krant dat de AIVD nooit iets bekend heeft gemaakt over het onderzoek. “We hebben het via de media moeten horen.”

De topman zegt verder bezorgd te zijn over mogelijke lekken. “Als er iets fout is met onze systemen, moeten we het kunnen repareren.” Hij ontkent echter – net als Huawei zelf – dat het bedrijf spioneert. Lauhde noemt het zelfs een ‘bekrompen idee’ dat Huawei een risico is.

Huawei onder vergrootglas

Huawei ligt al enige tijd onder een vergrootglas. Met name de VS zijn bang dat apparatuur van het Chinese bedrijf door de Chinese overheid gebruikt wordt voor spionage. Huawei heeft de claims altijd ontkend.

Dat is ook een reden dat de AIVD en de MIVD Huawei graag weren uit telecomnetwerken. In Nederland geldt echter geen verbod op het gebruik van apparatuur van het bedrijf. Wel moeten telecombedrijven voor al hun netwerken aanvullende beveiligingsmaatregelen nemen om spionage te voorkomen.

Wat die beveiligingsmaatregelen precies zijn, is nog onbekend; deze worden binnenkort pas bekendgemaakt. Dan pas is ook duidelijk wat de eisen voor Huawei en andere fabrikanten van telecomapparatuur betekenen.