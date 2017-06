Trend Micro komt met IoT-investeringsfonds van 100 miljoen dollar

Business

Trend Micro gaat flink investeren in IoT-startups. Het bedrijf heeft daartoe een investeringsfonds met een budget van maar liefst 100 miljoen dollar opgericht. De gedachte achter het fonds is om inzicht te vergaren over het IoT-ecosysteem, waarna dat gebruikt moet worden om een ontwikkelingsroadmap op te zetten.

Dit meldt de website ZDNet. Niet alleen krijgen de startups waar Trend Micro in investeert toegang tot geld, maar ook beschikken ze over technologie van het bedrijf, evenals de strategische connecties met meer dan 28.000 partnerbedrijven. Trend Micro erkent zelf dat het hiermee inzicht wil verkrijgen in nieuwe zakelijke modellen, gaten in de markt en tekorten op het gebied van vaardigheden.

“Deze kennis zal de planning van Trend Micro op het gebied van cybersecurityoplossingen beïnvloeden,” liet het in een statement weten. De oprichting van het fonds geeft Trend Micro ook “extra vrijheid” om nieuwe technologische gebieden te verkennen “zonder de belangrijkste zakelijke bronnen te verstoren.”

Eva Chen, oprichter en CEO van Trend Micro, gaat er vanuit dat IoT groot potentieel heeft. Volgens haar veranderen de apparaten de manier waarop de wereld werkt, denkt en handelt en ze denkt dat er nog altijd werk verricht kan worden “om ervoor te zorgen dat bedrijven en individuen veilig kunnen werken en leven in deze nieuwe realiteit.”

De afgelopen maanden hebben meerdere cybersecuritybedrijven investeringsfondsen opgericht. Zo hebben Cybereason, Cylance, Crowdstrike, Illumio, Netskope en Tanium allemaal ook zo’n 100 miljoen dollar beschikbaar gemaakt voor IoT-startups.