Trend Micro onderzoekt mogelijke verkoop na slechte beurscijfers

Trend Micro onderzoekt een mogelijke verkoop. Dit nadat verschillende partijen interesse in een buy-out hebben getoond. Slechte beursprestaties zouden de Japanse cybersecurityspecialist aan het nadenken hebben gezet over een overname.

Trend Micro onderzoekt op dit moment een mogelijke verkoop, meldt Reuters op basis van anonieme bronnen. De Japanse cybersecurityspecialist zou investeringsbanken in de armen hebben genomen om de mogelijk verkoop te begeleiden.

Geïnteresseerden in Trend Micro zijn wellicht private investeringsmaatschappijen. De marktwaarde van de cybersecurityspecialist wordt op ongeveer 5,9 miljard euro geschat of 950 miljard Japanse yen.

Mindere prestaties

Het bedrijf zou de laatste weken in het vizier van mogelijke kopers zijn gekomen vanwege slechtere prestaties van de aandelen ten opzichte van Japanse concurrenten. De waarde van deze aandelen zou sinds begin dit jaar met tien procent zijn afgenomen. Daarnaast zou ook de lagere koers van de Japanse yen een rol spelen.

Een overname zou welkom zijn, zodat Trend Micro zijn winstgevendheid kan verbeteren. Vooral ten opzichte van Amerikaanse concurrenten als CrowdStrike, Microsoft en Palo Alto Networks. Trend Micro wil vooral marktaandeel behalen op CrowdStrike, zeker na de grote fout van deze securityspecialist begin deze maand.

Onlangs presenteerde Trend Micro wel goede kwartaalcijfers. In het tweede kwartaal noteerde de securityspecialist dertien procent meer verkopen dan in dezelfde periode in 2023 met een waarde van in totaal 68,6 miljoen Japanse yen.

Positieve ontvangst

Of het daadwerkelijk tot een overnamedeal komt, is vanzelfsprekend niet zeker. Zelf reageert Trend Micro op de overnamegeruchten dat het bedrijf zich blijft focussen op het beschermen van zijn klanten. De beurs reageerde wel positief op een mogelijke overname.

