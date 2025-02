Meerdere private equities azen op overname van Trend Micro

Advent International, Bain Capital, EQT AB en KKR zijn gegadigden voor een overname van het Japanse Trend Micro. Het securitybedrijf overweegt al sinds medio 2024 om van de beurs gehaald te worden.

Momenteel is Trend Micro 1,63 biljoen yen waard, ofwel 10,2 miljard euro. Door het nieuws over de mogelijke overname is de koers al met ruim 20 procent gestegen. Reuters berichtte als eerste over de kandidatuur van de verschillende private equities, net als het geval was bij de beslissing van Trend Micro in de zomer van 2024 om een overname te overwegen.

Advent International en Bain Capital uit de VS en het Zweedse EQT AB zijn de voornaamste kandidaten. Ook de Amerikaanse partij KKR Investment wordt door twee Reuters-bronnen genoemd. Vanzelfsprekend zouden alle private equities alsnog kunnen afhaken. Mogelijk ziet Trend Micro uiteindelijk af van welke deal dan ook.

Een succesvolle deal zou een goed teken zijn voor het investeringsklimaat in 2025. Na een opleving in de pandemieperiode hebben hoge rentes vanuit centrale banken de afgelopen twee jaar voor een minder gunstig financieel plaatje gezorgd onder private equities. Nu de portemonnee wel weer te trekken valt, lijkt het erop dat de investeerdersmaatschappijen dezelfde doelwitten in het vizier hebben.

Opleving

Trend Micro is sinds het Reuters-nieuws weer net zoveel waard als in het jaar 2000. Nog altijd is het aandeel een derde minder waard dan het geval was in augustus 2000, en de vraag is of de heropleving van deze week standhoudt. Het is wel vaker zo dat aandelen flink in de lift gaan bij positief nieuws over een mogelijk overname, dat als sneeuw voor de zon verdwijnt als deze afketst.

Nog altijd blijft Trend Micro namelijk met problemen kampen; het overweegt niet voor niets om zichzelf van de beurs te laten halen. De winstgevendheid van het Japanse bedrijf blijft achter op die van concurrenten als CrowdStrike, Palo Alto Networks en Microsoft.

