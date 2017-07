Ontwikkeling Samsung Bixby ligt achter wegens gebrek aan data

Apps & Software

De Engelstalige versie van Samsungs digitale assistent Bixby laat nog even op zich wachten omdat er een gebrek aan data is. Dat meldde het Zuid-Koreaanse bedrijf gisteren. Er liggen ook enkele andere redenen ten grondslag aan het uitblijven van de release.

Dat schrijft de Korea Herald in een uitgebreid bericht. Het stelt gesprekken gevoerd te hebben met insiders bij Samsung en een woordvoerder. Ondanks dat Bixby afgelopen maart met veel bombarie aangekondigd werd, en Samsung er grote plannen mee heeft, blijft de ontwikkeling achter.

Dit komt doordat men meer gegevens nodig heeft om hem goed te laten werken. De deep learning technology die ten grondslag ligt aan de werking van de assistent heeft veel data nodig om goed te kunnen werken. Dat loopt dus moeilijk bij Samsung, omdat het die data mist.

Tegelijk blijkt ook de communicatie tussen de technici die in het Samsung Research America centrum in Californië en de technici die in het Koreaanse hoofdkwartier werken niet soepel te verlopen. “Er wordt in de Verenigde Staten hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Engelstalige versie. Maar (door de geografische en taalbarrières) hun frequente rapportages aan en communicatie met het management in Korea, maakt de vooruitgang veel trager dan bij de ontwikkeling van de Koreaanse versie hier,” rapporteert een anonieme bron tegenover de Herald. Tegelijk laat een woordvoerder van Samsung weten dat het vooral ligt aan die big data.

Het is de vraag in hoeverre het erg is dat Samsung zijn zelfopgelegde deadlines niet haalt. Het bedrijf liet enkele maanden geleden weten dat Bixby in mei en juni in een Chinese en Engelse versie beschikbaar zou zijn. Dat is dus niet gehaald, door het ontbreken van data en de moeizame communicate. Het is tegelijk goed, want het bedrijf wil zijn assistent wel echt goed hebben zodra die voor iedereen beschikbaar is.

Dat dit ook nodig is, blijkt uit proeven die Samsung uitvoerde in onder meer de Verenigde Staten. Daar mocht een select aantal gebruikers Bixby al uitproberen, maar werd er geklaagd over een gebrek aan respons op uitgebreide verzoeken. Om die reden blijft Samsung nog even wachten met de release, alvorens het volop de concurrentie met bedrijven als Amazon, Apple en Microsoft aangaat.