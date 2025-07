Gebruiksbeperkingen voor Kiro na onverwacht hoge vraag

Amazon Web Services (AWS) voert gebruiksbeperkingen in voor Kiro. Dat is de AI-editor die momenteel in preview beschikbaar is. De maatregel is genomen nadat de vraag naar de dienst aanzienlijk hoger bleek dan verwacht.

Volgens The Register werkt AWS aan het opschalen van de infrastructuur. Het team stelt tijdelijke limieten in voor dagelijks gebruik en activeerde een wachtlijst voor nieuwe gebruikers.

Jay Raval, werkzaam als engineer voor ontwikkelaarservaringen bij Kiro, liet via het officiële Discord-kanaal weten dat de limieten nodig zijn om de prestaties te waarborgen. Hij gaf aan dat de precieze gebruiksgrenzen niet openbaar zijn gemaakt en benadrukte dat de beperkingen van tijdelijke aard zijn.

De aanpassing volgt op toenemende klachten van gebruikers over trage prestaties, wat suggereert dat de backend van Kiro moeite heeft met de huidige belasting. Recent werd een update uitgerold die onder meer verbeterde caching van prompts introduceerde en duidelijkere foutmeldingen bij overschrijding van de dagelijkse limieten. Deze foutmeldingen blijken onder gebruikers gemengde reacties op te roepen.

Nieuwe prijsdetails

Bij een eerdere inspectie van de officiële website van Kiro door The Register werden nog verschillende abonnementsvormen vermeld, waaronder gratis-, Pro- en Pro+-niveaus. Die informatie is inmiddels verwijderd. De site meldt nu dat nieuwe prijsdetails voor verschillende gebruiksniveaus binnenkort bekendgemaakt worden.

AWS presenteerde Kiro vorige week. Het ondersteunt ontwikkelaars van idee tot productiesysteem. Waar veel ontwikkelaars zich inmiddels vertrouwd voelen met het snelle, creatieve proces van vibe coding via generatieve AI, richt Kiro zich juist op de volgende stap. Namelijk het gestructureerd en betrouwbaar vertalen van prototypes naar volwaardige software.

Uit onderzoek blijkt dat developers de kracht van AI overschatten. Sterker nog, AI lijkt ontwikkeltaken eerder te vertragen. Vibe coding, het iteratief genereren van code via prompts, kan weliswaar snel een functionerend prototype opleveren, maar dat blijkt in de praktijk zelden geschikt voor productie. Volgens AWS schieten deze experimentele workflows tekort op het gebied van specificatiebeheer, documentatie en codekwaliteit. Met Kiro wil AWS deze kloof dichten.

Kiro staat los van AWS-kernplatform

Kiro is gebaseerd op een fork van Code OSS, de opensourcebasis van Visual Studio Code. De editor werkt momenteel met taalmodellen van Anthropic, namelijk Claude Sonnet 3.7 en 4.0. Hoewel het project onder AWS valt, stelt het bedrijf dat Kiro losstaat van het kernplatform van AWS. Voor gebruik is geen AWS-account nodig en er is in de huidige vorm geen directe koppeling met andere AWS-diensten.

Een kenmerkende functie van Kiro is de zogenoemde spec-modus. Hierbij genereert de editor geen code op basis van een prompt, maar een set markdownbestanden met specificaties, een voorstel voor technologieën en een stappenplan voor implementatie.

Volgens The Register leverde een korte test met Kiro realistische resultaten op die geschikt waren als projectvoorstel. Ter vergelijking bood Google’s Firebase Studio weliswaar een werkend prototype op basis van dezelfde prompt, maar met minder diepgang en meer platformgebondenheid.