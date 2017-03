Samsung introduceert stemassistent Bixby

Apps & Software

Het heeft even op zich laten wachten maar eindelijk is Bixby onthuld, Samsungs eigen digitale assistent. Het wordt vrij eenvoudig de assistent op te roepen, de gebruiker van toekomstige Samsung-apparaten hoeft enkel op een knopje op de zijkant te drukken en hij staat voor je paraat.

Samsung schrijft in zijn aankondiging dat Bixby “fundamenteel verschilt van andere stemassistenten op de markt”. Dat doet het naar eigen zeggen op een aantal manieren. Bixby kan allereerst de app herkennen waarin hij opgeroepen wordt. Hij zou alles moeten kunnen doen binnen een app, dat een menselijke gebruiker ook kan middels het aanraakscherm. Ook begrijpt Bixby volgens Samsung de context van de app waarin hij opgeroepen wordt. Tot slot zou Bixby ook onduidelijke stemcommando’s kunnen verwerken.

De bedoeling is dat er een SDK voor Bixby beschikbaar wordt gemaakt voor alle ontwikkelaars. Wanneer precies is niet bekend, maar Samsung hoopt die snel te kunnen lanceren. Bixby werkt verder enkel met internet en is daardoor tegelijk te integreren met andere internetapparaten. Zo zouden koelkasten en wasmachines van Samsung uiteindelijk ook geactiveerd moeten kunnen worden met Bixby.

Samsung stelt Bixby dan ook “in het centrum van onze software en diensten” en wil de toepassing uiteindelijk overal beschikbaar maken. Uiteraard wordt het daarmee aantrekkelijker voor mensen om alleen maar Samsung-apparaten aan te schaffen.

De digitale assistent komt vermoedelijk voort uit de overname van het bedrijf Viv Labs. Dat werd opgericht door de makers van Siri, nadat zij uitgekocht werden door Apple. Daarna maakten de eigenaren een nieuwe start met deze digitale assistent. Samsung zal Bixby lanceren met de Galaxy S8, die inderdaad op 29 maart gepresenteerd wordt.