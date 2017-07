‘Galaxy Note 8 lek toont design van Samsung’s nieuwe smartphone’

Mobile

Er is weer nieuwe informatie gelekt over de Galaxy Note 8, welke middels 3 renders een goede indruk geeft van het design van de smartphone. Ice universe tweette de afbeelding afgelopen vrijdag en claimt het volgende: “Ja, dit is Note8”.

Deze afbeelding toont sterke overeenkomsten met eerdere press renders door SlashLeaks. De telefoon, zoals te zien is in bovenstaande afbeelding, heeft een gigantisch Infinity Display, welke naar verwachting 6,3 inches lang is, geen ‘home’ knop bevat en een design met scherpere hoeken dan de Galaxy S8 en Galaxy S8 Plus.

Ice universe bewees eerder al zijn betrouwbaarheid toen hij de Galaxy S8 lekte in februari van dit jaar. Mochten deze renders correct zijn, weten toekomstige potentiële kopers nu al waar ze aan toe zijn. Wat de renders echter niet laten zien is de achterkant van de Galaxy Note 8. De achterkant van de telefoon is echter ook al soort van gelekt door populaire telefoonhoes fabrikant Olixar, welke al hoesjes beschikbaar heeft gesteld voor de Galaxy Note 8.

Middels deze hoesjes is bekend geworden dat de vingerafdruk scanner zich niet in de display van de telefoon bevindt, maar aan de achterkant naast de flitser. Een beter beeld hiervan wordt gegeven in onderstaande afbeelding.

De koptelefoon aansluiting blijft ook aanwezig in de telefoon, wat niet zichtbaar is in de afbeeldingen maar al eerder bevestigd werd. Forbes heeft echter wel twijfels over de betrouwbaarheid van deze render, ondanks de juiste informatie die Ice universe eerder heeft verschaft. In de afbeelding wordt een batterij percentage van 14% weergeven. Officiële Samsung renders hebben nog nooit eerder zo’n lage batterij getoond. Dit betekent echter niet dat de renders meteen incorrect zijn; het kan ook zo zijn dat de maker werkt met de informatie die hij heeft. Daarnaast is er nooit beweerd dat dat de afbeeldingen direct vanuit Samsung komen.

Met een naar verwachting nogal hoog prijskaartje van 1.100 dollar moet de Galaxy Note 8 aan een hoop verwachtingen voldoen en Apple zien te overtreffen, welke haar iPhone 7S of iPhone 8 een maand later presenteert.