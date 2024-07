Review: Samsung Galaxy Z Flip 6 is bijna de complete smartphone

De zesde generatie aan vouwbare Samsung-telefoons is gearriveerd. De Samsung Galaxy Z Flip 6 is het kleinere broertje van de Galaxy Z Fold 6, maar doet niet onder qua prestaties. Op enkele tekortkomingen na is de nieuwe Flip een reëel alternatief voor een doodgewone smartphone.

Het uiterlijk van de Z Flip 6 verschilt nauwelijks met die van diens voorganger. Nog altijd is het hoofdscherm “FullHD+”, ofwel een uitgerekte 1080p in 22:9 aspectratio. In opgeklapte vorm is enkel het cover-scherm te zien, met 720×748 pixels en 306 PPI. Net als de Z Flip 5 is Samsung’s nieuwste variant vederlicht met 187 gram. Er is nu sprake van een matte aluminium afwerking, waardoor vingerafdrukken op de rand nauwelijks zichtbaar zijn. De afgeronde randen doen denken aan de reguliere S24-serie, terwijl de Galaxy Z Fold 6 (die we later recenseren) de visuele taal van de Ultra-reeks spreekt.

Smartwatch in je broek

Het cover-scherm is de smaakmaker van de Z Flip-serie, dat door de jaren heen een steeds groter gebied heeft veroverd. Dit jaar is dat anders, want het territorium is even groot als het geval was bij de Z Flip 5. Nog steeds overlapt het scherm niet met de twee camera’s, maar het snoept wel wat ruimte ernaast mee. Dit in tegenstelling tot de Motorola Razr 50 Ultra, ook net gelanceerd. Het Lenovo-dochterbedrijf koos er daar voor om het cover-scherm tot voorbij de camera’s te laten groeien. Samsung is hierin dus wat behoudend, maar het is een volledig subjectieve kwestie.

Minder subjectief is de werkzaamheid van sommige apps op dit schermpje. Samsung heeft een aantal applicaties gebouwd of goedgekeurd voor gebruik op het cover-scherm. Samsung Health en de weer-app zijn logische keuzes, evenals Google Maps. Het mag hierin gerust een smartwatch in je broek genoemd worden. Grondige acties vereisen eigenlijk het gebruik van de “echte” smartphone die na een uitklap-actie tevoorschijn komt. Je kúnt je hele route op Maps plannen op het cover-scherm, maar het is verre van ideaal. Je hebt gewoonweg meer ruimte nodig voor uitvoerige app-interacties.

Een meerstappenplan via Samsung’s Good Lock-app maakt het mogelijk élke app te draaien op het cover-scherm, maar dat is veelal een kansloze missie. Bijna geen enkele app draait hierbij naar behoren, dus het is te begrijpen dat Samsung dit standaard uitzet.

Conventioneel wanneer het uitkomt

De Flip-serie kan even wennen zijn als je een normale smartphone-gebruiker bent geweest. Echter is er terug te vluchten naar een vrij gebruikelijke ervaring. In uitgevouwen stand is de Galaxy Z Flip 6 namelijk bijzonder onopmerkelijk. Dat is op zichzelf al een goede prestatie: de vouw in het midden van het scherm valt in het dagelijks gebruik nauwelijks op. De indentatie is voelbaar, zij het als een subtiele helling. Met een aspectratio van 22:9 is het scherm duidelijk smal ten opzichte van, pak ‘m beet, een iPhone 15 Pro of S24 Ultra (beide 19,5:9). Hoewel apps doorgaans ontworpen zijn voor bredere schermen dan die van de Z Flip 6, schalen de meeste best goed. Door de hogere aspectratio zie je in één oogopslag meer inhoud op apps als LinkedIn, YouTube en Reddit en hoef je minder vaak te scrollen als je een artikel leest.

In- en uitvouwen is na de eerste paar keer opeens aanzienlijk soepeler, maar dat geldt voor elke foldable. Enige speling mag je ook verwachten. Toch hoorden we ietwat zorgwekkende geluidjes na een halve dag gebruik, zonder ook maar in de buurt van stof of zand te zijn gekomen. Elke uitvouw wordt vergezeld met een knetterend geluidje, toevallig wanneer het interne scherm ontwaakt. Aangezien de Z Flip 6 een stevige zeven jaar aan software-updates krijgt, is duurzaamheid op alle gebieden belangrijk. We vragen ons af hoe luidruchtig het toestel wordt nadat het toestel jaren aan slijtage is doorstaan.

De vergelijking met telefoons als de iPhone 15 Pro en Samsung’s eigen Galaxy S24 Ultra maken we niet zomaar. De prijsklasse van de Z Flip 6 (v.a. 1.199 euro) bevindt zich in de regio van deze smartphones, waardoor we meermaals de vergelijking zullen trekken tussen met name de S24 Ultra en de Flip. Laatstgenoemde is op zijn minst 300 euro duurder dan de vanafprijs voor de gewone S24. Daar krijg je wel 12GB aan systeemgeheugen voor i.p.v. 8GB, net als bij de Ultra. Tevens gebruikt de Z Flip 6 de Snapdragon 8 Gen 3 “for Galaxy”, dezelfde voor Samsung aangepaste versie van dit Qualcomm-topmodel als in de S24 Ultra. Overigens koos Samsung er helaas voor terug te keren naar de zwakkere Exynos-chips voor de gewone S24 dit jaar, na de S23 te hebben uitgerust met de veel wenselijkere Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Geekbench 6 levert grofweg dezelfde scores op bij de Z Flip 6 en de S24 Ultra. Gemiddeld haalt de Flip net niet de 2301 single-core en 7238 multi-core CPU-benchmarks van de Ultra, maar in normaal gebruik zou je dat nooit merken.

Waarom vergelijken we deze twee modellen zo expliciet? Omdat je voor een vrij vergelijkbare prijs kunt kiezen tussen de vouwfuncties van de Z Flip 6 of de conventionele krachtpatser, de S24 Ultra. En op sommige fronten lever je als Flip-gebruiker gewoon in. Wat het scherm betreft is de overwinning overduidelijk voor de Ultra. De antireflectieve coating steelt daar de show, en is een groot gemis bij andere telefoons als je het ooit hebt gezien. Bij de Z Flip 6 is het scherm vooral géén achilleshiel, maar wees dus bewust van wat de alternatieven zijn, alleen al bij Samsung zelf.

Galaxy AI

We hadden beloofd bij onze eerste indruk van de Z Flip 6 en Z Fold 6 dat we Galaxy AI nog eens goed aan de tand zouden voelen. Het maakte direct een aanzienlijk betere indruk dan de officieuze bèta tijdens de lancering van de S24 Ultra. Voorheen weigerde de telefoon AI-samenvattingen te maken van inhoud die het op veel te rigourouze wijze schadelijk achtte. Nu heeft het een logischere definitie van “schadelijke inhoud” in huis: op onze eigen website werkt de feature bijvoorbeeld nu consequent. Sketch-to-image is daarnast een betekenisvolle uitbreiding van Galaxy AI, waardoor AI-bewerkingen van afbeeldingen een stuk uitvoeriger zijn. Een slordige schets kan de AI-tool probleemloos interpreteren en omtoveren tot een AI-beeld.

Na langer gebruik blijkt wel dat Galaxy AI zelden meer dan een leuke eigenaardigheid is. Je moet echt je best doen om alle AI-features daadwerkelijk in te zetten. Chat Assist werkt alleen als je moeite hebt om formeel te klinken wanneer dat nodig is, terwijl Note Assist even vaak je notities in de war gooit als dat het de opmaak verbetert.

Er zijn zeker AI-mogelijkheden die meermaals nuttig zijn. Die zijn overwegend door Google ontwikkeld, maar vallen wel voor het gemak onder Samsung’s Galaxy AI. Circle to Search en Generative Edit bevinden zich bijvoorbeeld ook op Google Pixel-telefoons – het zijn zinnige toevoegingen aan de AI-suite, maar niet exclusief aan Galaxy-smartphones.

Accuduur, bellen en verandering van gebruik

De Z Flip 6 heeft een iets grotere accu dan de Z Flip 5: 4.000mAh versus 3.700mAh. Dat vertaalt zich in het werkelijke gebruik naar zo’n 6-7 uur aan schermtijd, met doorgaans 20-30 procent accu over aan het einde van de dag. Te weinig voor twee dagen dus, maar voor een gemiddelde smartphone-gebruiker wel voldoende. Tests van andere partijen, die bijvoorbeeld YouTube continu laten draaien, tonen imposantere resultaten zoals 9 uur. Hoe uitgekiend zulke benchmarks ook zijn; ze zijn expliciet geen equivalent van werkelijk gebruik. Onder de streep zou je het liefst gewoon meer accuduur verlangen dan dit, zoals je krijgt bij -daar is-ie weer- de S24 Ultra.

Door al deze features zou je bijna vergeten dat een telefoon bedoeld is om te bellen. Daarbij valt op dat de geluidskwaliteit voor de gesprekspartner bijzonder goed is. Een opmerking daarover komt zelfs zonder te hebben gezegd dat er momenteel een telefoon te recenseren is.

Er dient in algemene zin gezegd te worden dat ondergetekende de neiging kreeg het eigen telefoongedrag te veranderen. Doordat het kleinere scherm een beperkt aantal apps en mogelijkheden toestaat, is het voor de hand liggend om slechts kort te interageren met de Z Flip 6. Het is een daadwerkelijke keuze om de telefoon open te doen voor het “echte werk”, waarmee het ontwerp doelloos scrollen en openen van apps ontmoedigt. Een product dat je minder wilt gaan gebruiken dus. Zie het in deze context maar als een positief punt. Dat betekent overigens wel dat de camera’s minder geschikt zijn voor een snel kiekje, aangezien een extra handeling nodig is om met het toestel een foto te schieten.

Camera’s

De Samsung Galaxy Z Flip 6 bevat drie camera’s: één voor selfies met 10 megapixels, een 50MP-hoofdcamera en een groothoeklens van 12MP. De 50MP-sensor is de ster van de show, en wel omdat het de enige camera is met een forse upgrade ten opzichte van de Z Flip 5. Ook is de nachtmodus significant beter. Het doet nog wel onder voor zijn Ultra-broer (zoals getoond in deze video).

Samsung geeft snelle toegang tot 0,6x en 1x zoom in de reguliere fotomodus, met 2x, 4x en 10x verstopt achter een extra klik. Zie hierboven de resultaten. Vanaf 4x-zoom gaat het oog voor detail verloren, waardoor het er bijna uitziet alsof de lens vies was, zonder dat te zijn. Het moge duidelijk zijn dat de camera’s van de Galaxy S24 Ultra niks te vrezen hebben (hoe kan het ook anders met vier camera’s en één van 200MP). De vergelijking met de reguliere S24 ligt een stuk meer voor de hand hier, met veelal vergelijkbare resultaten. We hebben zelf geen ervaring met die Samsung-telefoon en kunnen dus niet de S24 en Z Flip 6 volledig vergelijken, maar anderen wel. Ons referentiekader is een uitgebreide ervaring met de S24 Ultra, dat een hoge standaard zet.

Conclusie: een slimme stap vooruit

Niemand moet van de Z Flip 6 wonderen verwachten. Het is geen flagship-model, de prijs daargelaten. Na zes generaties aan vouwbare telefoons heeft Samsung inmiddels wel door dat het hier om een niche gaat. Dat is het net zozeer als de ruggedized XCover-serie, bedoeld voor eenieder die een smartphone vereist die tegen een stootje kan.

Wel mag je het een en ander eisen van de Flip-serie. Ruim boven de duizend euro zijn competente camera’s en een high-end constructie onmisbare features. Het scharnier is inherent kwetsbaar en potentieel luidruchtig, terwijl ook het scherm bij eerdere Flips problematische scheuren of deuken kreeg. Zijn het de onoverkomelijke nadelen van een foldable? Het lijkt er langzamerhand op.

Hoe dan ook is de Samsung Galaxy Z Flip 6 een goede all-rounder met een troef in huis. Wie de functionaliteit van een smartwatch wel ziet zitten maar er nooit één zou kopen of dragen, kan veel aan het cover-scherm hebben. Tevens ontmoedigt het onwenselijk lang scrollen door feeds door een extra beweging te vereisen, iets dat voor sommigen juist storend kan werken. De vaardige camera’s, krachtige processor, Galaxy AI en het oude vertrouwde OneUI maken de Z Flip 6 een compleet pakket. Het is geen alleskunner, dat is de S24 Ultra, maar die is wellicht voor velen weer te groot, te lomp of simpelweg te conventioneel.

