De Samsung Galaxy S24 Plus is vanaf 31 januari beschikbaar in Nederland. Vanaf dan is de telefoon te koop voor 1.149 euro. Wat kun je voor dat bedrag verwachten? De eerste tests laten zien dat Samsung een nieuwe standaard wil neerzetten voor het tijdperk van mobiele AI.

“De Galaxy S24-familie is nu slimmer dan ooit met Galaxy AI, die tot doel heeft vrijwel elk aspect van de handsets te verbeteren”, schrijft GSMArena.com. “Ik dacht dat de Galaxy AI-features mogelijk gimmickachtig waren, maar ze zijn echt heel goed”, vult Inverse aan. Veel media zijn in hun vooruitblikken te spreken over de nieuwe toptelefoon van Samsung en kijken uit naar de mogelijkheden die AI biedt.

Om de AI te kunnen ondersteunen, maakt Samsung gebruik van een krachtige system on a chip. Ook als je een krachtige batterij, hoge schermresolutie en goede camerasetup zoekt in een telefoon, ben je bij Samsung aan het juiste adres. De Samsung S24 Plus belooft te doen wat je mag verwachten van een high-end smartphone.

Samsung S24 Plus

De Samsung S24 Plus valt binnen de nieuwe Galaxy S24-lijn. De instapvariant, de S24, begint bij een prijs vanaf 899 euro. Het absolute topmodel S24 Ultra is daarentegen een stuk duurder, met een startprijs van 1.449 euro. Het verschil zit hem bijvoorbeeld in de batterij. De standaard S24 beschikt over een 4.000 mAh-accu en laadt bedraad op met 25W. De S24 Plus en S24 Ultra ondersteunen op hun beurt een 45W-adapter. Wel zijn gebruikers qua batterijcapaciteit het best uit bij het duurste model. De S24 Plus heeft een 4.900 mAh-accu en de S24 Ultra een 5.000 mAh-accu.

Bij het bepalen welke nieuwe Samsung telefoon voor jou geschikt is, is het ook goed om te bepalen wat je verwacht van de camera’s. Met de S24 en S24 Plus schiet je kwalitatief dezelfde foto’s en video’s. Ze gebruiken een 50-megapixelhoofdcamera, aangevuld met een 12-megapixelultragroothoekcamera en een 10-megapixeltelecamera. Dat zijn dezelfde specificaties als de S23-modellen van vorig jaar. De S24 Ultra kent echter wel upgrades ten opzichte van zijn voorganger en is op papier een stuk beter, met meer lenzen op de achterkant. Op dat eiland bevindt zich allereerst een 200-megapixelhoofdcamera. Daarnaast zijn er een 12-megapixelultragroothoekcamera, een 50-megapixeltelecamera en een 10-megapixeltelecamera.

De schermen van de nieuwste Samsungs zijn wel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Het scherm van de S24 Plus is 6,7-inch, waarmee het tussen de S24 (6,2-inch) en S24 Ultra (6,8-inch) zit. De resolutie bedraagt 3088×1440 pixels, oftewel QHD+. Hiermee is het kwalitatief beter dan de standaard S24, maar gelijk aan de S24 Ultra. Alle uitvoeringen bieden een refresh rate van 120Hz.

Exynos-soc is terug

Vorig jaar maakte Samsung bij zijn gehele Galaxy S-toplijn nog gebruik van Qualcomm Snapdragon-chips. De Samsung S24 en Samsung S24 Plus keren in Nederland echter weer terug met de eigen Samsung-chip, de Exynos 2400. Deze chipset is gebakken op een 4 nanometer procedé. Belangrijk om te weten is dat Samsung met de nieuwe soc significante prestatiewinsten boekt ten opzichte van de twee jaar oude voorganger Exynos 2200. Er wordt een cpu-prestatiewinst geboekt van 1,7 keer, terwijl AI-verwerking 14,7 keer beter verloopt. De GPU is Xclipse, gebaseerd op de AMD RDNA 3-architectuur. Dit moet de ondersteuning voor ray tracing en rendering verbeteren.

Aangevuld met de cloud moet de nieuwe Samsung-smartphone zo het startschot zijn van het tijdperk van mobiele AI. In het besturingssysteem zullen overal AI-applicaties aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is de Click to Search-feature, dat samen met Google is ontwikkeld. De feature is te vergelijken met Google Lens: objecten in beeld zijn op te zoeken om te weten komen waar je nou precies naar kijkt. Het zijn dit soort functies die van de smartphone een handiger middel moeten maken.

Uiteindelijk zullen veel AI-features ook naar Nederland komen, maar het is niet bekend met welke functies we aan de slag kunnen en wanneer. In ieder geval zullen we na de releasedatum van 31 januari meer te weten komen, wanneer de Samsung S24 Plus in de winkels ligt voor 1.149 euro.