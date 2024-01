Samsung presenteert zijn nieuwe Galaxy S24-reeks van high-end smartphones dit jaar al in januari en niet meer tijdens het Mobile World Congress een maand later. Het aankomende topmodel heeft onder meer een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor aan boord.

De tijden dat Samsung zijn nieuwe high-end Galaxy S-smartphones presenteerde tijdens het MWC-congres in Barcelona zijn definitief voorbij. Op 17 januari dit jaar organiseert de Zuid-Koreaanse techgigant een eigen evenement voor de presentatie van zijn laatste Galaxy S24-smartphone.

Gelekte specificaties

Inmiddels zijn ook de eerste specificaties en beelden van de nieuwe Samsung Galaxy S24-series gelekt. De Galaxy S24 komt in drie varianten: de standaard Galaxy S24, de Galaxy S24 + en het absolute topmodel met de naam Galaxy S24 Ultra.

De gebruikte processor in de Galaxy S24-smartphones is in vrijwel alle landen Samsungs eigen Exynos 2400-processor. De VS en Canada zijn hier uitzonderingen op en hebben standaard de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor. Het flagship Galaxy S24 Ultra heeft ook standaard deze laatste processor aan boord.

De Galaxy S24-varianten hebben respectievelijk een display van 6.2-, 6.7-, en 6.8-inch. De opslagcapaciteit varieert tussen de 128/256/512 GB voor de Galaxy S24, 256/512 GB voor de Galaxy S24 + en 256/512 GB/1 TB voor de Galaxy S24 Ultra. Het onboard RAM-geheugen is respectievelijk 8 GB voor het goedkoopste model en 12 GB voor de twee andere modellen.

Overige eigenschappen

Verder zijn er onder meer drie camera’s aanwezig op de achterkant van het toestel voor de Galaxy S24 en de Galaxy S24 +. De Galaxy S24 Ultra heeft vier camera’s aan de achterkant door toevoeging van de 200 megapixel-sensor.

Daarnaast neemt de Galaxy S24 technologie over van de Galaxy Note, zoals functionaliteit voor de S-Pen, wat gebruikers mogelijks gewoon zijn van de Galaxy S21 Ultra. Ook zouden de smartphones van uitgebreide AI-functionaliteit zijn voorzien, maar dat moet de presentatie verduidelijken.

Prijzen goedkoper in Europa

Een ander interessant punt is wellicht de prijsstelling van de Samsung Galaxy S24-serie in Europa. Afgezien van de Galaxy S24 Ultra zouden deze lager zijn dan bij het voorgaande model, de Galaxy S23. Dit is mogelijks het gevolg van tegenvallende verkopen van dit model in Europa het afgelopen jaar.

Zo zou een standaard Galaxy S24 met 128 GB 899 euro gaan kosten, terwijl voor dezelfde Galaxy S23-versie nog minimaal 950 euro moest worden neergeteld. Alleen de Galaxy S24 Ultra zou wel in prijs omhoog gaan, vooral door de titanium behuizing van dit model.

