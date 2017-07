BenQ introduceert flexibele businessprojector met MH760 model

Hardware

BenQ, de marktleider op het gebied van DLP-projectoren, heeft een nieuw model projector gepresenteerd voor het bedrijfleven. Met de verticale Lens Shift-functie en de zoom maakt de MH760 het installatieproces makkelijker en biedt het meer flexibiliteit.

Dankzij de flexibele installatieopties past de professionele projector perfect in de bestaande ondernemingsomgeving. Het biedt zelfs in verlichte vergaderruimtes kristalhelder beeld in een Full HD-resolutie en een 16:9-beeldformaat. Het apparaat beschikt over een 1,3-voudige zoom en snel-koelfunctie en is daardoor ook geschikt voor gebruik op wisselende locaties. Daarnaast is de MH760 makkelijk integreerbaar in bestaande infrastructuren door de compatibiliteit met besturingssystemen voor projectoren via LAN, zoals Crestron, AMX en PJ-Link.

Middels de Multiple Display Administrator software van BenQ is gecentraliseerd beheer mogelijk. Deze software biedt de mogelijkheid om meerdere projectoren in openbare ruimtes of ondernemingen op afstand aan- en uit te zetten. Al bij de installatie bespaart de gebruiker tijd door het centraal aangestuurde managementsysteem. Door de symmetrisch gecentreerde MH760 is eenvoudige installatie mogelijk, zonder dat er eerst speciale berekeningen uitgevoerd moeten worden. Een perfect uitgelijnd beeld kan bereikt worden door middel van een liniaal geschikt voor het bijstellen van verticale verschuivingen van het objectief. Met deze liniaal kunnen kleine afwijkingen in een handomdraai worden gecorrigeerd.

De MH760 beschikt over tweedimensionale keystone-correctie met een bereik van ongeveer 30 graden horizontaal en verticaal. Hiermee wordt het trapeziumeffect voorkomen. Voor draadloos presenteren zijn optionele Full HD Wireless-oplossingen beschikbaar, zoals de BenQ InstaShow of de QCast dongle. Daarnaast heeft de MH760 twee geïntegreerde luidsprekers van 10 watt, 3D compatibiliteit via HDMI en flexibele aansluitmogelijkheden, waaronder MHL.

Tot slot is het zeer makkelijk om de projector te onderhouden door middel van de revisieklep, welke zich aan de bovenzijde van de projector bevindt. Hiermee kunnen gebruikers goed bij de lamp en kan deze ieder moment vervangen worden, zonder dat de MH760 eerst van het plafond los gemaakt moet worden.

De nieuwe BenQ projector is per direct beschikbaar voor een prijs van 1.899 euro.