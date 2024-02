Alation heeft het Data Culture Maturity Assessment-beoordelingsmodel geïntroduceerd. Met dit model kunnen bedrijven de waarde evalueren die hun dataprojecten opleveren.

Volgens Alation moeten bedrijven steeds vaker aantonen welke exacte waarde dataprojecten nu opleveren, vooral nu budgetten slinken. Dit terwijl een ‘data-driven’ organisatie steeds belangrijker wordt voor het stimuleren van innovatie, het realiseren van meer wendbaarheid en daarmee een duidelijk onderscheidend concurrentievermogen te verkrijgen.

Data Culture Maturity Assessment-model

Met het Data Culture Maturity Assessment-model van Alation kunnen bedrijven juist de exacte waarde die dataprojecten (moeten) opleveren in kaart brengen. Bovendien krijgen zij met dit model meer uniforme meetgegevens.

Het framework is daarbij gebaseerd op informatie uit het wereldwijde klantenbestand van Alation. Dit om goed te begrijpen welke meetgegevens het meest belangrijk zijn om de volwassenheid van een datacultuur te meten en te bepalen.

Dataprogramma’s koppelen aan doelstellingen

Bedrijven kunnen met dit nieuwe beoordelingsmodel effectief dataprogramma’s koppelen aan zakelijke doelstellingen. Het model koppelt daarbij meetgegevens van dataprojecten aan vier terreinen: Data Search & Discovery, Data Governance, Data Literacy en Data Leadership.

De uitkomsten geven vervolgens per terrein de juiste impact van de uitgevoerde dataprojecten, bijvoorbeeld in hoeverre de dataprojecten op het terrein van Data Search & Discovery ‘volwassen’ zijn en wat de impact daarvan is op de productiviteit van de verantwoordelijke zakelijke analisten.

Het Data Culture Maturity Assessment van Alation is nu beschikbaar.

