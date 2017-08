Intel-CEO trekt zich terug uit adviesraad Trump

Business

De directeur van Intel, Brian Krzanich, gaat weg uit de adviesraad American Manufacturing Council van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat maakt Krzanich maandag bekend in een blogbericht. Het vertrek is een reactie op de manier waarop Trump reageerde op neo-nazistisch geweld in de stad Charlottesville.

Bij het geweld liepen demonstraties tussen twee partijen uit de hand. Het ging daarbij om een groep extreemrechtsen en een groep tegendemonstranten. Eén van de extreemrechtsen reed met een auto in op de tegendemonstranten, wat uiteindelijk tot drie doden leidde. De eerste reactie kwam Trump op veel kritiek te staan van zowel zijn eigen Republikeinen als de Democraten. Hij weigerde in eerste instantie de verantwoordelijken met naam en toenaam te noemen. Uiteindelijk volgde er een tweede verklaring waarin Trump het geweld van neonazi’s, de Ku Klux Klan, blanke racisten en extremistische groepen veroordeelt.

Vertrek Krzanich

Toch achtte Krzanich het nodig om weg te gaan uit Trump’s adviesraad. In zijn blog schrijft Krzanich dat hij zijn standpunt over het recente, haatdragende geweld al duidelijk heeft veroordeeld. Daarin vervolgt de Intel-CEO:

“En eerder vandaag riep ik alle leiders op om de witte supremacisten te veroordelen en hun daden die het geweld veroorzaakten. Ik treed af omdat ik progressie wil maken, terwijl velen in Washington zich meer zorgen lijken te maken over het aanvallen van iemand die het niet eens met hen is. We zouden degenen die hebben gevochten voor gelijkheid en andere Amerikaanse waarden moeten eren, en niet moeten aanvallen. Ik hoop dat dit verander en ik blijf bereid te dienen als dat gebeurt.”

Andere CEO’s

Overigens is Krzanich niet de enige die de adviesraad van Trump verlaat. Ook de CEO’s van medicijnmaker Merck en kledingfabrikant Under Armour verlaten de American Manufacturing Council. Op Twitter reageerde de president op het vertrek van de CEO van Merck, door te stellen dat de directeur nu meer tijd overhoudt voor het verlagen van medicijnprijzen. Ook haalt de medicijnenfabrikant volgens Trump banen weg uit de Verenigde Staten.

Eerder dit jaar stapte ook Tesla-CEO Elon Musk op als adviseur van Trump. Toentertijd was het vertrek een reactie op het besluit van Amerika om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Ook voormalig Uber-CEO Travis Kalanick legde zijn taak als adviseur van Trump neer, omdat het hem veel kritiek opleverde.