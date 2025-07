CM.com tempert verwachtingen voor 2025 na vlakke brutowinstgroei

CM.com stelt zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar 2025 naar beneden bij. Aanleiding is de ontwikkeling van de brutowinst, die in de eerste helft van het jaar met €40,3 miljoen op hetzelfde niveau bleef als een jaar eerder.

Hoewel de brutomarge steeg, blijft de winstgroei achter. CM.com stelt de EBITDA-richtlijn bij naar de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van €22 tot €27 miljoen.

De omzet kwam in H1 2025 uit op €124,3 miljoen, een daling van 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die terugval wordt mede verklaard door het wegvallen van eenmalige activiteiten zoals de promotionele WhatsApp-campagne in 2024.

De brutomarge verbeterde wel van 30 naar 32,4 procent. De operationele kosten daalden licht naar €32,5 miljoen. CM.com rapporteerde een EBITDA van €7,8 miljoen en een vrije kasstroom van €2,1 miljoen positief, een duidelijke verbetering ten opzichte van de negatieve kasstroom een jaar eerder.

Sterke groei HALO

De bijdrage van nieuwe producten speelt een sterke rol in de omzetstructuur van het bedrijf. Zo werd in het eerste halfjaar het Agentic AI-platform HALO gelanceerd, waarmee bedrijven AI Agents kunnen bouwen en integreren in hun processen. HALO groeide sinds de lancering met gemiddeld 30 procent per maand en draagt inmiddels €1,2 miljoen bij aan de jaarlijkse terugkerende omzet. Later volgde ook de introductie van Voice AI, waarmee gebruikers via spraak met deze AI Agents kunnen communiceren.

Op operationeel vlak introduceerde CM.com een nieuw doorverkoopplatform voor tickets en zag het bedrijf het gebruik van Rich Communication Services (RCS) met 511 procent toenemen. Tijdens het 750-jarig jubileum van Amsterdam verzorgde CM.com de ticketverkoop en betalingen voor het festival, goed voor de grootste eendaagse kaartverkoop in Nederland tot nu toe.

Om toekomstige groei te ondersteunen, herfinancierde CM.com zijn uitstaande converteerbare obligaties via een kredietfaciliteit van €80 miljoen en een aandelenuitgifte van €20 miljoen. Tijdens de Capital Markets Day in 2025 presenteerde het bedrijf zijn langetermijndoelstellingen voor 2028, met de focus op verdere uitbouw van het Customer Engagement Platform. Voor de tweede helft van 2025 verwacht CM.com een toename van de brutowinst, maar blijft het voorzichtig in de inschatting van de jaarresultaten.