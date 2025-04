Trump neemt wraak op SentinelOne-topman

De Amerikaanse regering trok de veiligheidscertificering in van Chris Krebs. Hij is hoofd inlichtingen en overheidsbeleid bij het Israëlisch-Amerikaanse cybersecuritybedrijf SentinelOne. De maatregel geldt ook voor iedereen die met Krebs in verband wordt gebracht.

Dit bericht Globes, Israëlisch zakennieuws. SentinelOne, opgericht door de Israëlische ondernemer en CEO Tomer Weingarten, kreeg een zware klap nadat de Amerikaanse regering de veiligheidsmachtiging van Chris Krebs introk. Ook ontzegde men de toegang tot geclassificeerde informatie aan personen bij organisaties die met Krebs worden geassocieerd, waaronder SentinelOne zelf.

Anti-Amerikaanse samenzwering

Krebs was tijdens de eerste ambtstermijn van Trump directeur van de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). Hij werd ontslagen omdat hij publiekelijk verklaarde dat de presidentsverkiezingen van november 2020, gewonnen door Joe Biden, niet frauduleus waren verlopen. In een verklaring noemde Krebs de verkiezingen een van de veiligste ooit, en in een opinieartikel schreef hij dat de verkiezingsuitslag niet betwist moest worden ten dienste van een duidelijk anti-Amerikaanse samenzwering.

In november 2023 trad Krebs toe tot SentinelOne. Het bedrijf heeft ontwikkelingscentra in de VS en Israël. Krebs werd verantwoordelijk voor de verkoop aan overheidsinstanties in de VS. Dit is een rol die hij naar verwachting niet meer kan vervullen na de sancties die nu tegen hem en het bedrijf zijn opgelegd. Beleggers reageerden lauw. Hoewel de aandelenkoers van SentinelOne, net als die van andere techbedrijven, gisteren met 16% steeg na Trumps aankondiging om het tariefplan op te schorten, lijkt dit vooral een algemene marktreactie. De beurswaarde van het bedrijf kwam daarmee op 6,2 miljard dollar.

Trump gaf het Ministerie van Justitie opdracht om Krebs te onderzoeken. En om al zijn beveiligingsmachtigingen, evenals die van verbonden entiteiten, in te trekken. Volgens The Washington Post betreft dit ook SentinelOne en de Universiteit van Pennsylvania, waar Krebs werkzaam is. Hij diende als directeur van CISA van 2018 tot 2020, en daarvoor als onderminister van Homeland Security voor de National Protection and Programs Directorate tussen 2017 en 2018.

Misleidende Covid-berichten

Volgens het Witte Huis nam Krebs deel aan een partijdige taskforce. Ook gaf hij CISA de opdracht om negatieve berichten over de laptop van Hunter Biden, de zoon van de voormalige president, op sociale media te censureren. Trump beweert dat de laptop bewijs bevat van corruptie. En van verkiezingsfraude in 2020. In zijn memorandum beschuldigt Trump Krebs er ook van samen met sociale media content over Covid te hebben gefilterd die het publiek mogelijk had kunnen misleiden.

Craig VerColen, vice-president van SentinelOne, vertelde aan The Washington Post dat het bedrijf zal meewerken aan elk onderzoek van de overheid. Hij meldde dat minder dan tien medewerkers over een veiligheidscertificering beschikken. VerColen zei niet te verwachten dat dit alles materiële impact heeft op de bedrijfsvoering van SentinelOne.