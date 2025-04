SentinelOne-topman Krebs weg na druk van Trump

Chris Krebs, die in 2020 door toenmalig president Donald Trump werd ontslagen als hoofd van het security-orgaan CISA, stapt op bij SentinelOne. Krebs neemt ontslag na druk vanuit het Witte Huis, waar Trump hem en het bedrijf heeft gesanctioneerd.

In een e-mail verklaart Krebs dat hij vorige week zijn ontslag heeft aangeboden. Aanleiding was Trumps besluit om Krebs te bestraffen als onderdeel van een vergeldingscampagne gericht tegen voormalige functionarissen die Trump als onvoldoende loyaal beschouwt. De Amerikaanse regering trok de veiligheidscertificering in van Chris Krebs

“Dit is mijn gevecht, niet dat van het bedrijf,” schrijft Krebs in zijn e-mail. Trump trok vorige week de veiligheidscertificeringen van Krebs en medewerkers van SentinelOne in. De toegang tot geclassificeerde informatie werd daarmee ontzegd.

Relatie verslechterde in 2020

De spanningen tussen Trump en Krebs dateren uit november 2020, toen Trump hem ontsloeg als CISA-directeur. De reden hiervoor was dat Krebs weigerde Trumps beweringen te ondersteunen dat de verkiezingen waren gemanipuleerd door Joe Biden. Krebs verklaarde destijds juist publiekelijk dat de verkiezingen veilig waren verlopen.

In zijn e-mail presenteert Krebs, die bij SentinelOne de functie van Chief Intelligence and Public Policy Officer bekleedde, zijn besluit om ontslag te nemen als een poging om zijn “volledige focus en energie” te richten op het bestrijden van Trumps besluit.

Een anonieme bron van Reuters stelt dat de beslissing van SentinelOne om Krebs’ ontslag te accepteren bevestigt dat intimidatie van de Amerikaanse regering werkt. Het is nog niet duidelijk of het vertrek van Krebs ertoe zal leiden dat de veiligheidscertificeringen van SentinelOne worden hersteld. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op vragen hierover.

