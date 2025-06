AI-plannen Trump-regering gelekt via GitHub

Nog geen maand voor de geplande lancering lekten plannen van de Trump-regering om kunstmatige intelligentie (AI) breed uit te rollen binnen de Amerikaanse overheid uit. Dit gebeurde via GitHub. Berichten onthulden details over een nieuw overheidsplatform: AI.gov.

De General Services Administration (GSA), verantwoordelijk voor federale inkoop, en haar technologie-eenheid Technology Transformation Services (TTS), bleken te werken aan de ontwikkeling van de site. Kort na vragen van The Register werd de GitHub-pagina offline gehaald.

Uit die informatie blijkt dat AI.gov moet dienen als centraal knooppunt voor overheidsinstanties die AI willen integreren in hun werkzaamheden. De architect van dit plan is naar verluidt Thomas Shedd. Hij is het hoofd van TTS en voormalig softwaremanager bij Tesla. Sinds zijn aanstelling in januari zou Shedd binnen de GSA een startup-mentaliteit willen invoeren, met AI als kern. Zijn strategie richt zich op automatisering van een aanzienlijk deel van het federale personeelswerk.

Lancering op Onafhankelijkheidsdag

Volgens een staging-versie van de site, die tijdelijk toegankelijk was via GitHub, staat de officiële lancering gepland voor 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De website noemt drie kerncomponenten: een AI-chatbot die operationele taken kan uitvoeren, een API waarmee instanties hun systemen kunnen verbinden met modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic, en een analysetool genaamd CONSOLE, waarmee AI-gebruik binnen overheidsorganisaties in realtime gevolgd kan worden. Via CONSOLE kunnen managers zien welke AI-tools ambtenaren gebruiken en welke toepassingen het populairst zijn binnen hun organisatie.

De federale overheid toont zich de laatste tijd uitgesproken pro-AI. Onder leiding van het Department of Government Efficiency (DOGE) worden AI-projecten actief gepromoot en probeert men lokale regelgeving te omzeilen. Tegelijkertijd vervangen sommige instanties ontslagen personeel door AI-oplossingen, en gebruiken ze AI voor belangrijke besluitvorming.

Deskundigen waarschuwen echter voor mogelijke risico’s, vooral wanneer AI wordt ingezet voor het verwerken van persoonlijke of gevoelige informatie van burgers. Breed gebruik van AI binnen de overheid zou de veiligheid, privacy en transparantie onder druk kunnen zetten.

The Register heeft geprobeerd contact op te nemen met betrokken medewerkers en met Shedd zelf, maar kreeg geen reactie. Kort daarna werd de GitHub-repository ontoegankelijk gemaakt.