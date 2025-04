Roer om bij Intel: CEO Lip-Bu Tan schrapt managementlagen

Intel’s nieuwe CEO Lip-Bu Tan versimpelt de bedrijfsstructuur. Belangrijke chipgroepen rapporteren voortaan rechtstreeks aan hem. Dit blijkt uit een interne memo die Reuters heeft ingezien. De reorganisatie is Tan’s eerste grote stap om Intel weer op koers te brengen na jaren van problemen.

Bij de reorganisatie is Sachin Katti gepromoveerd tot CTO en AI-directeur. De leiderschapswijzigingen zijn de eerste grote zet van Tan, die vorige maand de hoogste positie overnam, om “Chipzilla” weer op de rails te krijgen na barre jaren.

Engineering-focused bedrijf

Intels datacenter- en AI-chipdivisie en de pc-chipafdeling rapporteren nu direct aan Tan. Voorheen stonden deze groepen onder toezicht van Michelle Johnston Holthaus, die nog steeds CEO van Intel Products blijft en wiens werkterrein zal worden uitgebreid. Deze divisies hebben een flinke inhaalslag te maken: AMD loopt hard in als het om serverchips gaat en heeft een prestatievoorsprong op het gebied van pc-processoren. Nog nooit was het gat tussen de twee zo groot als nu, althans, in het voordeel van AMD.

“Ik wil mijn mouwen opstropen en met de engineering- en productteams aan de slag om te leren wat nodig is om onze oplossingen te versterken,” schreef Tan in zijn memo. “Terwijl Michelle en ik dit werk voortzetten, zijn we van plan haar rol te laten evolueren en uit te breiden, met meer details die in de toekomst zullen volgen.”

De reorganisatie door Tan, die een slankere versie van de historische Amerikaanse chipmaker heeft beloofd, volgt na een lange periode van onrust bij het in Santa Clara gevestigde Intel. Zijn voorganger, Pat Gelsinger, vertrok vorig jaar na meningsverschillen met de raad van bestuur over hoe het bedrijf weer op koers te brengen na jaren van productie- en productproblemen. Gelsinger had de ambitie om Intel weer leider te maken als chipbakker, maar dat project is allesbehalve voltooid.

Concurrentie van Nvidia

Een grote uitdaging voor Intel is de opmars van Nvidia, dat verreweg de dominante leverancier van AI-chips is geworden. Dit komt vooral doordat eigenlijk elke GPU in een datacenter sinds jaar en dag van Nvidia was, maar sinds een jaar of twee blijken ze ideale werkpaarden voor GenAI. Ondanks de overname van verschillende AI-chipstartups slaagde Intel er niet in een samenhangende strategie te ontwikkelen om Nvidia uit te dagen. Volgens CTech “ruïneerde” Intel hierbij bijvoorbeeld het veelbelovende Habana Labs, het AI-chipontwerphuis waar de Gaudi-lijn aan GPU’s vandaann komt. In januari legde Intel ook zijn meest recente poging, een chip genaamd Falcon Shores, in de ijskast. Het ontwikkelen van de nieuwe AI-strategie komt nu in handen van Katti.

De e-mail van Tan meldt dat Katti zijn verantwoordelijkheden uitbreidt met de rol van chief technology en AI officer voor het bedrijf. Als onderdeel hiervan zal hij de algemene AI-strategie en AI-productroadmap leiden, naast Intel Labs en de relaties met het startup- en ontwikkelaarsecosysteem. Een fors takenpakket dus, dat andermaal laat zien hoe complex Intel als bedrijf is.

Katti, die ook professor is aan de Stanford Universiteit, volgt Greg Lavender op, die met pensioen gaat bij Intel, volgens de memo.

Intel zoekt ook een nieuw hoofd voor overheidszaken, die eveneens rechtstreeks aan Tan zal rapporteren, “gezien het kritieke belang van overheidszaken in een complexe mondiale omgeving”, schreef de CEO. De door president Trump opgestarte turbulentie op de wereldwijde markten zijn een goede indicatie dat dergelijke inspanningen bijzonder nuttig kunnen zijn. De voorganger, Bruce Andrews, die in het ministerie van Handel onder toenmalig president Obama had gewerkt, vertrok bij Intel na de Amerikaanse verkiezingen in november.

In recente jaren omvatte het directieteam van Intel veel bedrijfsunitmanagers, waarbij technische leiders vaak enkele lagen onder de CEO zaten. We hebben zelf al vaak vernomen dat Intel bijzonder veel middenmanagement kent, waar partijen als Nvidia en AMD een stuk minder gelaagd zijn. Tans memo meldde dat drie langdurige technische executives – Rob Bruckner, Mike Hurley en Lisa Pearce – nu aan Tan zullen rapporteren.

“Dit ondersteunt onze nadruk op het worden van een engineering-focused bedrijf en geeft me inzicht in wat nodig is om te concurreren en te winnen,” schreef Tan. Het is allemaal geen verrassing. De memo komt na Tans publieke uitspraken dat hij van plan was managementlagen weg te snijden bij het bedrijf, zodat het leiderschapsteam nauwer zou samenwerken met de ingenieurs.