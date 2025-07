Comeback van de LTO-tape: markt groeide fors in 2024

Na enkele jaren van minimale vooruitgang vertoonde de markt voor LTO-tapes in 2024 stevige groei. Volgens het jaarlijkse rapport van de LTO Program Technology Provider Companies (HPE, IBM, Quantum) werd er wereldwijd 176,5 exabyte (EB) aan gecomprimeerde tapecapaciteit op de markt gebracht.

Dat is 15,4 procent meer dan in 2023. De cijfers zijn gebaseerd op een compressieverhouding van 2,5:1, wat betekent dat er gemiddeld 2,5 keer zoveel data op past als de tape fysiek aan capaciteit biedt, dankzij softwarematige compressie.

LTO staat voor Linear Tape-Open, een open standaard voor magnetische tapedata-opslag. De technologie wordt veel gebruikt voor archivering en back-up van grote hoeveelheden data. Kenmerkend zijn de lage kosten per opgeslagen terabyte, de betrouwbaarheid en de lange levensduur van het opslagmedium zelf. Onder goede omstandigheden kunnen LTO-tapes 10 tot 30 jaar meegaan, terwijl de hardware (zoals tape-drives) doorgaans een kortere levensduur heeft.

Patentgeschil

De verzendcijfers lieten de afgelopen jaren wisselende bewegingen zien. In 2018 zakte het volume als gevolg van een patentgeschil tussen Fujifilm en Sony, de enige twee fabrikanten van LTO-tapelinten. Dat conflict beperkte tijdelijk de wereldwijde beschikbaarheid van LTO-8-media, blijkt uit berichten van LTO TPC’s. In 2019 herstelde de markt naar 114 EB, maar de coronapandemie bracht in 2020 opnieuw een daling, naar 105 EB. Herstel volgde in 2021 met 148 EB, maar de jaren daarna stagneerde de groei: 0,5 procent in 2022 en iets meer dan 3 procent in 2023.

Quantum wijst erop dat de opleving in 2024 mede voortkomt uit de noodzaak om opslagarchitecturen aan te passen aan toepassingen rond AI en machine learning. LTO-tape biedt hierbij een energiezuinige, schaalbare en veilige oplossing. De introductie van LTO-10 later dit jaar moet die positie verder verstevigen, al zal deze generatie geen snelheidswinst bieden ten opzichte van LTO-9 en is de verwachte capaciteit iets lager dan eerder voorspeld.

Ondanks de opkomst van snelle flashopslag en flexibele cloudoplossingen blijft tape volgens de LTO-organisatie van strategisch belang. Als relatief goedkope technologie voor langetermijnarchivering biedt het bovendien fysieke scheiding van het netwerk, wat bescherming geeft tegen ransomware en andere cyberdreigingen.