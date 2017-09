Red Hat introduceert nieuwe Ansible-oplossingen

Apps & Software

Red Hat laat in een persbericht weten met nieuwe Ansible-oplossingen te komen. Ansible zorgt voor automatisering bedoeld voor ontwikkelaars en IT-operations teams om sneller en makkelijker IT-diensten, -applicaties en -omgevingen uit te rollen. De nieuwe introducties moeten die IT-automatisering verder bevorderen.

Drie Ansible-producten moeten die verbetering realiseren. Als eerste noemt de leverancier van opensourceoplossingen Red Hat Ansible Engine. Dit nieuwe aanbod moet het Ansible automation community project wereldwijde ondersteuning bieden. Ten tweede omschrijft Red Hat de Ansible Engine met geavanceerde netwerkautomatisering, al wordt daarover niet veel details prijsgegeven. Daarnaast komt er een nieuwe versie van het zakelijke Ansible-automatiseringsbeheerplatform, ook wel Red Hat Ansible Tower 3.2 genoemd.

Belang

Volgens de ontwikkelaar wordt het bevorderen van IT-automatisering van steeds groter strategisch belang voor organisaties. Red Hat verwijst daarbij naar het onderzoek The Impact of Automation on IT Operations uit juli 2017. Drie van de vier respondenten geeft aan de waarde van automatisering in de relatie tot alle belangrijke aspecten van IT in te zien. Zij noem automatisering ‘zeer waardevol’ of ‘waardevol’ voor de operations-cyclus, van routinematig werken en ondersteuning to continu verandermanagement.

Het bedrijf geeft verder aan dat organisaties onder druk staan om sneller en vaker te innoveren. Daardoor moeten de IT-infrastructuren volgens Red Hat de nieuwste technologie kunnen adopteren en tegelijkertijd kritieke legacy-systemen ondersteunen. Dat leidt mogelijk tot complexe systemen die zonder automatisering moeilijk te beheren zijn. Red Hat belooft met Ansible Engine en Ansible Tower de mogelijkheid om bestaande en uiteenlopende technologieën te verenigen in simpele geautomatiseerde processen.

Organisaties

Tot slot laat de leverancier weten dat zijn nieuwe functies kunnen helpen bij een organisatiebrede adoptie bij IT-organisaties die DevOps willen implementeren. Ook IT-disruptors die automatisering gebruiken om digitaal leiderschap te simuleren kunnen ervan profiteren. De aankondiging van de nieuwe Ansible-oplossingen werd gedaan tijdens AnsibleFest 2017, dat op 7 september plaatsvond in San Francisco.