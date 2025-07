Slack legt focust op krachtige AI-features die werk makkelijker maken

Slack presenteert een uitgebreide suite van AI-functies die het dagelijkse werk voor medewerkers binnen organisaties makkelijker moet maken. De nieuwe features, waaronder enterprise search en AI-agents, maken het mogelijk om informatie razendsnel te vinden en taken geautomatiseerd uit te laten voeren.

De transformatie van Slack naar wat het bedrijf een “agentic work operating system” noemt betekent dat gebruikers niet langer hoeven te schakelen tussen verschillende applicaties en AI-tools. Alles kan worden geïntegreerd binnen de dagelijkse workflow van Slack. Eerder kwam het bedrijf al met de visie voor een digitaal hoofdkantoor wat wij uitgebreid getest hebben. Daarna met het Work OS, het besturingssysteem dat (samen)werken moet verbeteren en optimaliseren.

Vanaf morgen hanteert Slack nieuwe abonnementen voor alle zakelijke gebruikers. Concreet betekent dit dat veel kleine en middelgrote organisaties vanaf morgen enkele AI-functionaliteiten cadeau krijgen binnen hun huidige Pro-abonnementen. De grotere organisaties krijgen daar bovenop fors meer AI-functionaliteit.

Pro vs Business en Enterprise

Organisaties met een Pro-abonnement kunnen vanaf morgen samenvattingen maken van gesprekhistorie in een kanaal of met een collega. Zeker handig als je even kwijt bent waar het over gaat of net terug komt van vakantie.

Bij groepsmeetings (huddles), worden er automatisch aantekeningen gemaakt, zodat iedereen na de meeting snel kan zien wat er is besproken en afgesproken. Verder behouden organisaties de mogelijkheid om onbeperkt te integreren met applicaties van derden. Ook komen daar integraties met AI-assistenten bij.

Voor de groot zakelijke klanten voegt Slack echter nog enkele krachtige features toe. Waaronder enterprise search, AI workflow generatie, samenvattingen van bestanden, dagelijkse overzichten en realtime vertalingen.

Zoeken wordt intelligenter met enterprise search

De enterprise searchfunctie maakt het mogelijk om met natuurlijke taal vragen te stellen over alle beschikbare informatie binnen een organisatie. Het systeem doorzoekt niet alleen Slack-conversaties, maar ook bestanden en data uit gekoppelde applicaties. Denk bijvoorbeeld aan Google Drive, Microsoft Teams, Confluence en vele andere.

Paul Kagoo van reMarkable bevestigt: “Naarmate ons bedrijf groter werd, was veel informatie niet even gemakkelijk te vinden en verspreid over meerdere bronnen. De zoekfunctie van Slack is voor mij nu de plek bij uitstek geworden om meer te weten te komen over ons bedrijf.”

AI-agents automatiseren workflows

Het meest innovatieve onderdeel van Slack’s AI-strategie zijn de AI-agents die complexe taken kunnen uitvoeren. Of het nou gaat om het bouwen van workflows om acties uit te voeren binnen Slack of om Slack beter te gebruiken.

De ingebouwde AI kan automatisch samenvattingen genereren van gesprekken, actiepunten extraheren en eerste versies van documenten opstellen. Dankzij de Atlas Reasoning Engine worden alle AI-uitvoer gecontroleerd voordat deze aan gebruikers wordt getoond. Slack beschikt al enkele jaren over Canvas, hierop kan je informatie op verschillende manieren presenteren en overzicht houden over projecten. Iemand moet zo’n canvas dan echter wel bijhouden en dat is nog weleens een struikelblok, daar komt AI nu om de hoek kijken. In een fractie van een seconde verwerkt Slack AI een recente conversatie in todo’s en bullet points op een bestaand Canvas.

Kanalen worden multifunctionele werkruimtes

Slack-kanalen evolueren hierdoor van “simpele” chatruimtes naar complete werkruimtes. Gebruikers kunnen canvas-documenten, lijstjes, workflows en binnenkort ook AI-agents toevoegen aan hun kanalen. Dit maakt het mogelijk om een compleet project te managen vanuit één centrale locatie.

Bij Bol gebruikt ze Slack al langer als centrale tool door 72 applicaties te koppelen aan Slack, waardoor ontwikkelaars veel productiever zijn geworden.

Privacy en beveiliging staan centraal

Voor Nederlandse organisaties is het belangrijk om te weten dat Slack AI werkt volgens strenge privacyrichtlijnen. Salesforce heeft recent zijn beleid aangescherpt om te voorkomen dat klantdata wordt gebruikt voor het trainen van AI-modellen.

Alle AI-functionaliteit voldoet aan de enterprise-grade beveiligingsstandaarden waar Slack om bekend staat, inclusief ondersteuning voor FedRAMP en dataresidentie.

Beschikbaarheid en abonnementen

De AI-functies zijn momenteel beschikbaar in verschillende Slack-abonnementen, waarbij Pro-gebruikers toegang krijgen tot basis AI-functionaliteiten en Enterprise-klanten de volledige suite kunnen benutten.

Slack positioneert zich verder als Work OS

Met deze ontwikkelingen bevestigt Slack zijn ambitie om het centrale besturingssysteem voor werk te worden. De combinatie van communicatie, documentbeheer, projectmanagement en AI-automatisering in één platform past bij de trend naar meer geïntegreerde werkplekken.

De vraag blijft of organisaties bereid zijn om volledig over te stappen naar dit ecosysteem, of dat ze de voorkeur geven aan een best-of-suite benadering waarbij verschillende tools worden gecombineerd. Nadeel daaraan is dat echter dat je fors moet inleveren op functionaliteit. Slack’s visie om zoveel en zo eenvoudig mogelijk te integreren met derden is daarop het beste antwoord.