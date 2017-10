Samsung verdient meer aan iPhone X dan aan eigen Galaxy S8

Business

Samsung is als leverancier van mobiele telefoons natuurlijk bekend om onder meer haar Galaxy-serie. Minder bekend is dat Samsung ook onderdelen levert aan andere fabrikanten van mobiele telefoons. De belangrijkste is ongetwijfeld Apple. Apple heeft voor eerdere versies van de iPhone ook gebruik gemaakt van Samsung onderdelen. Het is echter bij de iPhone X voor het eerst dat Apple ook het OLED-scherm gebruikt. Hiermee komt de vergoeding per verkochte iPhone hoger te liggen. Na wat rekenwerk van analysebedrijf Counterpoint Technology in opdracht van de Washington Post blijkt nu dat Samsung naar verwachting meer verdient aan de iPhone X dan aan de eigen Galaxy S8. Wij staan stil bij de achtergronden.

Hoe kan de iPhone X voor Samsung lucratiever zijn dan de eigen Galaxy S8?

In de iPhone X komen, net als in andere iPhones, de NAND flash memory chip en DRAM chip. Nieuw is dat dat ook het Samsung OLED-scherm wordt gebruikt in de X. Hiermee maakt Samsung volgens de berekeningen een winst van 110 dollar per verkochte iPhone X. De Galaxy S8 van Samsung levert 202 dollar winst per stuk op. Dit lijkt de conclusie dat de iPhone X rendabeler is voor Samsung nog niet te rechtvaardigen. De rechtvaardiging zit dan ook in de te verwachte aantallen verkoop. Men verwacht in de eerste 20 maanden na lancering 130 miljoen iPhone X toestellen te verkopen en ‘slechts’ 50 miljoen Samsung Galaxy S8 telefoons. Daarmee komen de totaal geschatte verdiensten aan de Galaxy S8 op 10 miljard dollar en valt de totale winst op de iPhones 4 miljard dollar hoger uit. Kortom, voor Samsung wacht een lucratieve periode.

Hoewel Apple in het openbaar niet duidelijk heeft gereageerd beseft zij uiteraard dat zij op deze manier de concurrentie dubbel laat profiteren. Het probleem is echter dat zij geen andere partijen kan vinden die de gewenste aantallen onderdelen kan leveren in de gewenste kwaliteit. Zo kost de productie van de schermen alleen voor Samsung de productie van een complete productielijn. In het verleden heeft Apple wel geprobeerd om Samsung in te ruilen voor producenten die geen eigen telefoons maken. Dit echter met wisselvallig resultaat.