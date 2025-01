Hands-on – Samsung Galaxy S25-serie: een echte AI-telefoon?

In 2024 begon de Galaxy AI-revolutie. Net als dat elke pc voortaan een AI-pc zou zijn, was de Samsung Galaxy S24-serie opeens een reeks aan AI-telefoons. De opvolgers zijn gearriveerd, dus wat bieden de S25’s aan AI-innovatie? En, wellicht net zo belangrijk: wat is er verder nog buiten AI om?

Om met de deur in huis te vallen: de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra verschijnen op 7 februari. Ze worden precies even duur als hun voorgangers met precies dezelfde opslagformaten. Het belangrijkste verschil is dat elk toestel een Snapdragon 8 Elite-processor gebruikt, geen Exynos-soc van Samsung’s eigen makelij. De camera’s zijn hetzelfde, op één uitzondering na: de ultragroothoek op de Ultra is nu 50 MP in plaats van 12 MP. Ook beschikt elke S25 over 12GB aan RAM. Dat is een vereiste voor Galaxy AI. Ook dit jaar voert deze set aan AI-features de boventoon bij de introductie van de nieuwste Samsung-vlaggenschepen.

Overal AI

Galaxy AI debuteerde op de S24-serie met een divers aanbod. Live vertaalde telefoongesprekken, AI-samenvattingen van webpagina’s en de doet-wat-het-zegt feature Circle To Search zijn er een greep van. Die laatste tool blijkt uit Samsung’s statistieken vooral populair te zijn. Feitelijk is dit een Google-innovatie geweest dat alles op je scherm zoekbaar maakt via Google Lens. Sjoerd Righolt, Product Manager Smartphones bij Samsung, spreekt over “de belangrijkste AI-feature tot nu toe”. Daar valt wat voor te zeggen: de rest van het Galaxy AI-verhaal is wat niche. Tot nu toe dan.

De tweede fase van mobiele AI draait namelijk om een ervaring dat tot in zijn diepste wezen geïntegreerd is. Dat begint al bij een AI-gegenereerde “Morning Insight” vol dynamische content. Denk aan je energie- en slaapscores vanuit Samsung Health, evenementen uit je kalender en het laatste nieuws. Dit alles is gepersonaliseerd en aanpasbaar, net als de “Evening brief” die ’s avonds volgt. Door de dag heen is er tevens een “Now Bar” die zowel op je lock-scherm als in widget-vorm verschijnt.

De dynamische aard van deze data zal zich moeten bewijzen. De belofte is in ieder geval dat Samsung gegevens met elkaar kan koppelen wanneer het voor jou relevant is. Het achterliggende idee is er één van een persoonlijke AI-assistent. Het waarschuwt bijvoorbeeld dat je je paraplu moet meenemen voor je middagborrel of beter een fiets kunt pakken omdat de files fors zijn.

Aangezien het hier om persoonlijke data gaat, benadrukt Samsung dat privacy hoog in het vaandel blijft staan. Zoals gebruikelijk bevinden privégegevens zich in een on-device Knox Vault, waarbij de Personal Data Engine voorkomt dat Samsung (of wie dan ook) met je informatie aan de haal gaat.

Agents werken samen

We horen en vertellen al enige tijd over AI-agents, ofwel GenAI-tools die actief handelen. Hierin kan mobile AI niet achterblijven, zo stelt Samsung. Om de technologie écht te benutten, is er een sprong nodig richting samenwerkende apps. Dit wordt in het Galaxy AI-stramien uitgelegd als een “Integrated AI Platform” met als uiting een Cross App Action. Google Gemini is op de achtergrond altijd aan te spreken en kan via een (beperkt) aantal apps je wensen vervullen. Een druk op de aan-/uit-knop brengt je in contact met deze AI-assistent, waarvoor overigens (nog) geen abonnement nodig is.

Vooralsnog zijn het enkel de apps van Google en Samsung plus Spotify en WhatsApp die deze Cross App Actions ondersteunen. Op den duur kunnen andere developers aanschuiven. Daarvoor zal dus wel compatibiliteit moeten worden ingebouwd op basis van het onderhuidse agent-framework van Samsung/Google. Omdat Gemini het aanspreekpunt is, verwachten we dat dit een Android-breed verhaal wordt. Uiteindelijk zul je dus ook je NS-treinkaartje, bioscooptickets en Tikkie-verzoekjes kunnen oproepen, mochten de makers van de relevante apps een update klaarstomen.

Bullseye?

Het is precies de GenAI-implementatie die nog ontbrak met Galaxy AI in de kinderschoenen twaalf maanden geleden. Compatibiliteit zal even duren, maar dat is altijd het geval met nieuwe innovaties die alle apps raken. Alles zal afhangen van de praktische haalbaarheid. De ervaring leert dat gebruikers niet al te tolerant zijn voor missers, en snel terugschakelen naar hun oude gewoontes. We kijken ernaar uit Galaxy AI wederom stevig aan de tand te voelen.

Overigens wordt ook het al populaire Circle To Search verbeterd. De tool wordt multimodaal: naast beelden zijn ook geluiden op te zoeken. Zo wordt het nut van een Shazam nog wat verder onderdrukt, en neemt Samsung de Now Playing-functionaliteit in Pixel-toestellen voor het herkennen van muzieknummers over. Ook binnen je fotogalerij zijn zaken op te vragen in tekst en spraak.

Een gedeelte van de genoemde features zullen ook op de S24-serie (en eerder?) verschijnen. Samsung One UI 7 is een volledige redesign van framework tot UX, vol nieuwe icoontjes, gestroomlijnde interactie en slimmere onderhuidse middelen zoals Cross App Actions.

(Weer) hoogwaardig materiaal

We hebben nu het software-verhaal besproken, maar uiteindelijk laat het fysieke ontwerp de geruchtenmachine telkens weer op volle toeren draaien. Dit jaar betrof het de ‘afronding’ van de S25 Ultra-designtaal en wel op twee manieren. Allereerst was er letterlijk sprake van een afronding omdat de 90 graden-hoeken van de S24 Ultra en voorheen verleden tijd zijn. Dit leidt tot het figuurlijk afronden van de S25-reeks, want praktisch elk toestel oogt nu van de display-kant bekeken hetzelfde. Het formaat en de camera-rangschikking zijn de enige uiterlijke verschillen tussen de Ultra en haar kleinere familiegenoten.

Hierdoor oogt de nog altijd uit titanium vervaardige S25 Ultra wat minder als hét premium-model dan de S24 Ultra. Weliswaar is dit een smaakkwestie, maar het betekent wel dat je echt goed moet kijken om een extra prijzige Ultra te onderscheiden van de betaalbaardere S25 en al helemaal de S25+. Dat Samsung hard heeft gewerkt aan het nieuwe design, blijkt uit de reductie van 15 (!) gram op de Ultra, een verdunning van 15 procent (!) en een 0,1 inch groter scherm door een zichtbaar afgeslankte schermomranding. Ook de S25+ (minus 7 gram) en de S25 (min 6g) hebben de diëtist bezocht.

De krachtigere Snapdragon-chip krijgt onderhuids wat extra koeling dankzij een 40 procent grotere vapor chamber in de Ultra. Op de S25+ en S25 is deze vergroting 15 procent. Dat is een bijzonder knappe prestatie in combinatie met de formaat- en gewichtsreductie. Mocht de nieuwe Snapdragon 8 Elite koel blijven, dan mogen S24 Ultra-overstappers een prestatiesprong van 30 à 40 procent verwachten (NPU +40%, CPU +37% en GPU +30%)

Conclusie: een grote sprong op afstand

Samsung heeft hoge verwachtingen van de S25-reeks. Niet alleen kopen consumenten steeds prijzigere telefoons, ook zijn zij bereid sneller over te stappen dan ooit. Dat komt de mede door Samsung beoogde duurzaamheid niet echt ten goede, want de enige manier om echt het milieu te sparen is door minder vaak te upgraden. Hoe dan ook kiest de klant daar niet voor, en dat komt volgens de telefoonmaker mede door AI-features die simpelweg niet mogelijk zijn op oudere toestellen.

De meeste overstappers zullen de S25, S25+ of S25 Ultra aanschaffen om een twee jaar oude telefoon te vervangen of ouder. Ten opzichte van een S22 of S22 Ultra is de S25-reeks een grote sprong; wie de S24-serie had bemachtigd hoeft nog niet aan te schuiven. Het toverwoord is, zoals ook al gold voor de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6, verfijning boven vernieuwing. In een jaarlijkse release-cadans met weinig tekortkomingen in een eerder model is dat logisch. Het is aan Galaxy AI om in zijn tweede manifestatie nu echt te imponeren. Een fundamenteel andere ervaring zal vanuit de software komen, en we zijn benieuwd of dit nu verwezenlijkt wordt.

