Apple staat op punt Broadcom te vervangen door eigen chip

De iPhone 17-reeks van volgend jaar zal waarschijnlijk worden uitgerust met een eigen Apple-chip voor Bluetooth- en wifi-verbindingen.

Volgens Bloomberg is de nieuwe eigen Apple-hardware dichterbij dan ooit. Dit in lijn met de strategie om meer eigen componenten in de iPhone te integreren. Als het lukt om de iPhone van volgend jaar te voorzien van een zelfontwikkelde chip voor Bluetooth en wifi, zou dat betekenen dat Broadcom’s hardware wordt ingewisseld.

De nieuwe chip, intern bekend onder de codenaam Proxima, is jarenlang in ontwikkeling geweest. Bronnen van Bloomberg melden dat Apple nu voldoende vertrouwen heeft om de chip volgend jaar in nieuwe producten te implementeren. Proxima wordt geproduceerd door TSMC, dezelfde fabrikant die ook verantwoordelijk is voor andere Apple-chips.

Ambitie

Naast de iPhone zal ook smart home-apparatuur van Apple (de HomePod en Apple TV-box) worden uitgerust met de Proxima-chip. Het doel van deze eigen componenten is een betere integratie tussen apparaten en verbeterde energie-efficiëntie. Proxima is slechts één stap in deze strategie, naast bijvoorbeeld de geplande overgang van Qualcomm’s cellulaire modems naar Apple’s eigen modemtechnologie.

Voor Broadcom zou het verlies van Apple als klant een grote klap betekenen. Apple is momenteel goed voor ongeveer 20 procent van Broadcom’s omzet en is daarmee een van de belangrijkste klanten. Na het nieuws van Bloomberg zakte het aandeel Broadcom met bijna vier procent. Nabeurs werd de koers echter weer meer dan rechtgetrokken, mede dankzij positieve kwartaalcijfers die het aandeel met bijna 15 procent deden stijgen.

