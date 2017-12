‘Nokia 9 krijgt 5,5-inch OLED-scherm en draait op Android Oreo’

Mobile

Er zijn specificaties van wat waarschijnlijk de Nokia 9 is opgedoken. Een lek van de Amerikaanse communicatiewaakhond FCC maakte documenten over het toestel publiekelijk. De telefoon volgt nadat eerder het mid-range model Nokia 6 en het vlaggenschip Nokia 8 verschenen.

De Nokia 9 krijgt naar verluidt een 5,5-inch OLED-scherm. Deze wordt geproduceerd door LG. Ter vergelijking: de Nokia 8 heeft een IPS LCD-display. De smartphone haalt zijn kracht uit de Qualcomm Snapdragon 835, een processor die we in huidige vlaggenschepen vinden. Eerder vandaag verklapte een benchmark dat de aankomende Samsung Galaxy S9+ de Snapdragon 845 zal gebruiken, de aankomende Nokia valt dus nog terug op de vertrouwde chip.

Avatar

Het is niet bekend hoeveel werkgeheugen we bij de Nokia 9 kunnen verwachten. De documenten tonen wel aan dat er 128GB ingebouwde opslag is. Daarnaast zou het toestel bij de eerste opstart direct beschikken over Android 8.0 Oreo. Er zijn al wel nieuwere versies van het besturingssysteem op de markt, maar Android Oreo om mee te beginnen klinkt goed. Updates kunnen voor nieuwere uitvoeringen zorgen.

Aan de achterzijde vinden we een dubbele camera, eentje van twaalf megapixel en eentje van dertien megapixel. De selfiecamera kent een vijf megapixelsensor. Ook kunnen we een 3.2500 mAh batterij verwachten. Het document geeft de Nokia 9 het modelnummer TA-1005 mee en de codenaam Avatar. Over een prijs en beschikbaarheid is niets bekend.

Andere details

Een eerder lek toonde aan dat de Nokia 9 een voorkant krijgt die nagenoeg volledig gevuld is met scherm. De afbeeldingen van toen lieten gebogen zijkanten, een verticale dual-camera en een vingerafdrukscanner aan de achterzijde zien. Verder onthulde dit lek een zwarte achterkant, terwijl de zijkanten blauw zijn.