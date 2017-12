Benchmark Samsung Galaxy S9+ bevestigt Snapdragon 845

Mobile

Er is een benchmark online verschenen van de Samsung Galaxy S9+. Hierin komen een aantal specificaties van het aankomende vlaggenschip naar voren. Zo bevestigt de benchmark iets wat te verwachten viel: een Snapdragon 845-processor.

Uiteraard met een kanttekening, aangezien Samsung bij vorige uitvoeringen van de Galaxy S-lijn in Europa een zelfontwikkelde Exynos-chip gebruikte. Toch zagen we de recent onthulde processor van Qualcomm nog niet in een benchmark voor een smartphone terug. Wellicht dat Samsung het eerste merk is dat daadwerkelijk de Snapdragon 845 in een telefoon gebruikt.

Op Twitter werden de benchmarkresultaten van Geekbench gedeeld door gebruiker Zyad. We zien dat de Galaxy S9+ een single-core score van 2422 haalt. Op het gebied van multi-core haalt het toestel een score van 8351 punten. Dit zou de Galaxy S9+ één van de snelste Android-smartphones op de markt maken. De A11-chip van Apple scoort wel beter: 10.000 punten bij de multi-core test en 400 punten in de single-core test.

Toch kan de werkelijke score van de Snapdragon 845 in de Galaxy S9+ hoger uitkomen. Het toestel is nog niet geoptimaliseerd en de werkelijke score wordt pas duidelijk als een besturingssysteem geïnstalleerd is. Als de hardware en software op elkaar vertrouwen neemt de score toe. Bovendien zijn de uitvoeringen met een Exynos-chipset vaak wat sneller dan de versies met een Qualcomm-processor.

Andere details en onthulling

De benchmark toont ook andere details over het aankomende vlaggenschip van Samsung. Zo zien we dat we Android 8.0 Oreo kunnen verwachten. Ook zal de telefoon beschikken over 6GB werkgeheugen. Waarschijnlijk zal de Samsung Galaxy S9 met 4GB RAM komen.

Het is nog niet bekend wanneer Samsung de smartphones onthult, al zijn er geruchten dat het aankomende vlaggenschip in februari verschijnt. Het zou kunnen dat het bedrijf een eigen evenement kiest om de smartphones te presenteren, maar ook Mobile World Congress, dat eind februari plaatsvindt, is mogelijk.