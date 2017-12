Startup ontwikkelt systeem voor draadloos laden op een afstand van 1 meter

Consumer

De FCC, de Amerikaanse communicatiewaakhond, heeft een product goedgekeurd dat het mogelijk maakt elektrische apparaten van een afstand op te laden. Het gaat om het product van een startup, Energous, dat stroom tot over een meter afstand kan overzetten.

Dat heeft de startup vandaag bekend gemaakt in een persbericht. Het nieuwe product zal de naam WattUp dragen en kan meerdere apparaten tegelijk opladen. “WattUp is schaalbaar en laadt automatisch apparaten op tot ze vol zijn.” Ook dat doet het automatisch.

Draadloos laden

Het interessante aan deze nieuwe technologie is de vooruitgang die geboekt is. Er zijn meerdere technieken op de markt voor draadloos laden, maar veel afstand zit daar niet in. Het gaat eigenlijk altijd om oppervlaktes waar een apparaat op gelegd moet worden om het op te laden. Dat is bij het product WattUp dus niet het geval, hierbij is er daadwerkelijk geen aanraking nodig.

De zender van WattUp zet stroom over via een radiofrequentie. Elektrische apparaten die voorzien zijn van ondersteuning van WattUp, kunnen vervolgens probleemloos die signalen oppikken en omzetten in stroom. Dat is een interessante ontwikkeling, met mogelijk erg brede toepassingen.

Zo is het denkbaar dat laptops, smartphones en draadloze oordopjes allemaal van deze techniek voorzien worden. Dan zouden ze allemaal tegelijk opgeladen kunnen worden, zonder dat er een stopcontact aan te pas komt. Dat het automatisch werkt, maakt dit nog een mooiere techniek.

Energous zal de WattUp-technologie in de praktijk demonstreren tijdens de CES 2018. Die elektronicabeurs vindt in januari in Las Vegas plaats.