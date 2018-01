ICO’s halen in één maand 1,2 miljard dollar op

Business

Initial Coin Offerings (ICO’s), een experimentele en ongereguleerde vorm van online crowdfunding waarbij nieuwe cryptomunten worden uitgegeven, wisten in de maand december 1,2 miljard dollar investeringen op te halen. Omgerekend komt dat neer op ongeveer één miljard euro.

Token Data ziet dat het totale bedrag over het gehele jaar uitkomt op 5,6 miljard dollar. Het is voor het eerst dat er in vier weken tijd de grens van één miljard dollar gepasseerd is. De twee uitschieters zijn Sirin Labs en Bankex, die respectievelijk 157 miljoen dollar en 70 miljoen dollar ophaalden. Samen met kleinere investeringen dragen zij bij aan het succes.

Risicovol

Een ICO is te vergelijken met een beursgang, al worden er in plaats van aandelen cryptotokens of andere diensten aangeboden. Het verkopen van tokens kan erg lucratief zijn, maar het gebrek aan regulering zorgt ook voor grote risico’s. Zo zagen we eerder dat De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten waarschuwden voor de risico’s.

Ondanks de risico’s, waarschuwingen en de toenemende druk van cybercriminelen die het als een kans zien voor het stelen van cryptovaluta, zijn ICO’s populaire handelsobjecten. In het afgelopen jaar werden er 442 ICO’s afgerond. Het gemiddelde komt daarbij uit op 12,7 miljoen dollar, met een rendement van gemiddeld 12,8 keer de inleg.

Verschillende munten

In de berekeningen van Token Data is de EOS-tokenverkoop niet opgenomen. Deze is nog steeds gaande, terwijl het nog onduidelijk is hoeveel er inmiddels opgehaald werd met EOS. De schattingen variëren van 200 miljoen dollar tot 900 miljoen dollar. De munt EOS kent op het moment van schrijven een waarde van 8,86 dollar, waarmee het de dertiende cryptovaluta op basis van zijn marktcapaciteit is.

De bitcoin was van alle cryptovaluta weliswaar erg prominent aanwezig in het nieuws, maar gisteren bleek dat het niet de snelst groeiende munt van 2017 is. Met een groei van 1318 procent vinden we de bitcoin pas terug op plek 14. Ter vergelijking: nummer één ripple steeg met 36.018 procent het meest.