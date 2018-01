G DATA: Houd alle apparaten, apps en accounts up-to-date

Security

In het nieuwe jaar zijn er al tal van voorbeelden voorbij gekomen die aantonen dat de digitale wereld onveilig is, zoals Meltdown en Spectre. G DATA presenteert daarom een zestal goede voornemens voor 2018, die gebruikers aansporen om al de apparaten, software-applicaties en accounts up-to-date te houden.

Het is verstandig om per direct de beveiliging te controleren en waar nodig te versterken. Daarbij gaat het onder andere om het installeren van beschikbare software-updates, het regelmatig maken van backups en het gebruiken van beveiligingsoplossingen voor de pc en voor mobiele toestellen. Op deze manier wordt het de cybercriminelen een stuk lastiger gemaakt.

G DATA denkt dat het een kwestie van tijd is tot de eerste malware verschijnt die misbruik maakt van de chipkwetsbaarheden Meltdown en Spectre. Daarom benadrukt het bedrijf dat niet alleen gebruikelijke goede voornemens als meer bewegen en gezonder eten belangrijk zijn, maar dat gebruikers ook voornemens zouden moeten maken rond hun IT-beveiliging.

Zes voornemens

Alle beschikbare updates voor het besturingssysteem en de softwaretoepassingen moeten zo snel mogelijk geïnstalleerd worden, geeft G DATA aan. Verouderde programma’s die niet meer ondersteund worden, dient een gebruiker te verwijderen en eventueel te vervangen door nieuwere software. Apps alleen nog downloaden uit betrouwbare bronnen (bijvoorbeeld Google Play en de App Store) is verstandig, waarbij er kritisch gekeken moet worden naar de gevraagde rechten.

Om de kans op gegevensdiefstal zo veel mogelijk te beperken, raadt het bedrijf aan om accounts die niet meer gebruikt worden te sluiten en verwijderen. Bij accounts die wel in gebruik zijn is het wenselijk om de wachtwoorden regelmatig te veranderen. Bovendien kunnen verschillende wachtwoorden helpen, waar een wachtwoordmanager handig voor is.

De overige twee goede voornemens hebben betrekking op het maken van een backup en het installeren van beveiligingssoftware. In het eerste geval blijft er altijd een reservekopie van belangrijke data, zoals foto’s en video’s. De beveiligingssoftware biedt logischerwijs bescherming tegen malware en andere online dreigingen.