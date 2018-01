Nederlands bedrijf gebruikt machine learning om koeien gezond te houden

Apps & Software

Google laat aan Techzine weten dat TensorFlow, de open-source softwarebibliotheek voor machine learning, gebruikt is om koeien gezond te houden en boerderijen efficiënt te laten werken. Dit initiatief is ontwikkeld door het in Amsterdam gevestigde bedrijf Connecterra.

Het idee begon te leven toen medeoprichter Yasir Khokhar verhuisde naar een boerderij in de buurt van Amsterdam. Na jarenlang in de ICT-wereld te hebben gewerkt, werd ontdekt dat de zuivelindustrie een sector is waar technologie een grote impact kan hebben. Het enige verschil tussen koeien die 30 liter melk per dag produceren en koeien die tien liter per dag leveren, bleek de gezondheid van de dieren.

De oprichters, waaronder ook Saad Ansari valt, vroegen zich af of technologie koeien gezonder kan maken en zo voor betere bedrijfsresultaten kan zorgen. De twee begonnen in de weekenden en avonden te werken aan wat uit zou groeien tot Ida. Dit product maakt gebruik van TensorFlow om het gedrag van koeien in kaart te brengen en te doorgronden en melkveehouders praktische inzichten te bieden in de gezondheid van de veestapel.

Verbeterde efficiëntie

Ida leert patronen te herkennen in de bewegingen van koeien. Dit is mogelijk door sensoren die de koeien dragen. De data wordt gebruikt om machine learning modellen in TensorFlow te trainen, om uiteindelijk activiteiten van koeien te detecteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om eten, drinken, rusten, vruchtbaarheid en temperatuur.

Anderzijds wil Ida vroegtijdig problemen signaleren, zoals kreupelheid of spijsverteringsproblemen. Boeren krijgen aanbevelingen om hun koeien gezond te kunnen houden en de efficiëntie van de boerderijen te verbeteren. Deze inzichten leveren inmiddels al productiviteitstoenames van meer dan 30 op.

Meer toepassingen

Connecterra wil de technologie later ook inzetten om andere problemen op te lossen. Het bedrijf noemt voeding voor de mensheid als voorbeeld. In 2050 zullen er naar verwachting 9 miljard bewoners op de aarde zijn. Er is bij de voedselproductie dan een toename van 60 procent nodig om iedereen van eten te voorzien.