Google heeft onlangs aanpassingen doorgevoerd voor de komende editie van zijn Chrome-browser. De aanpassingen gebruiken machine learning-functionalitet om gebruikers de beste ervaring te bieden, zo maakt de techgigant bekend.

In de komende editie van de Chrome-browser van Google worden een aantal aanpassingen doorgevoerd die machine learning-modellen op devices gebruiken. Deze modellen moeten er onder meer voor zorgen dat gebruikersgegevens het betreffende device niet hoeven te verlaten. Dit verbetert de privacy en security van gebruikers.

Functionaliteit

De machine learning-functionaliteit wordt onder meer ingezet voor het verminderen van toestemmingsnotificaties. Voor een rustigere browserervaring bepaalt machine learning of gebruikers wel of niet willen reageren op een notificatie. De keuze wordt gemaakt op basis van eerdere interacties tussen de gebruiker en notificaties.

Machine learning moet ook de Safe Browsing-functionaliteit van Chrome gaan verbeteren. Deze functionaliteit behoedt gebruikers voor kwaadaardige websites en het downloaden van gevaarlijke bestanden. Volgens de techgigant zou het nieuwe machine learning-model tot 2,5 keer meer kwaadaardige sites en phishing-aanvallen voorkomen dan het vorige machine learning-model.

Dynamische toolbar

Verder zal de nieuwe machine learning-functionaliteit zorgen voor een ‘dynamische’ Chrome toolbar die zich in realtime naar behoeftes aanpast. Wanneer gebruikers graag het touchscreen willen gebruiken om een link te delen, zal het deelicoon in de toolbar staan. Willen zij voice search gebruiken, dan staat de voice search tool in de toolbar. Ook kan de toolbar handmatig worden aangepast.