Iterative lanceert Model Registry. De tool helpt data scientists aan een overzicht van versies en statussen van machine learning-modellen.

Iterative ontwikkelt softwaretools voor data scientists en machine learning (ML) engineers. De nieuwste introductie is Model Registry. De tool houdt een automatisch overzicht bij van de statussen, wijzigingen en versies van ML-modellen. Teamleden hoeven niet meer handmatig te noteren waar een model draait, hoe het model tot stand kwam en wie eraan werkt.

Model Registry is een onderdeel van Iterative Studio, de volledige oplossing van Iterative. De oplossing draait bovenop Git, een van de populairste repositories voor ML development. Het dashboard van Iterative Studio maakt het mogelijk om modellen via een visueel interface uit te rollen. Een van de voordelen is dat ook managers zonder data science-expertise modellen in productieomgevingen kunnen uitrollen.

Waarom?

Elk machine learning-project bestaat met verloop van tijd uit verschillende versies. De versies draaien in verschillende omgevingen, van staging en development tot productie. Het is een kunst om alle modellen, versies en deployments bij te houden.

Sommige data scientists werken met een Google Sheet, maar dat is volgens Iterative foutgevoelig. Anderen ontwikkelen een doorzoekbare database, maar geven alleen toegang aan directe teamleden, waardoor developers en operators geen overzicht hebben van het project. “Dit maakt samenwerking moeizamer dan nodig is”, zegt Senior Product Engineer Tapa Dipti Sitaula in een blogpost.

Iterative Studio Model Registry moet het probleem oplossen. De versies, herkomst en deploymentstatussen van modellen worden in een centraal dashboard beheerd. Model Registry is direct beschikbaar. De meeste functies zijn gratis, maar voor een onbeperkt aantal gebruikers heb je een betaalde licentie nodig.

Tip: AWS komt met preview van P4de EC2-instance voor ML-training