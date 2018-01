Check Point komt met Infinity Total Protection, een security-consumptiemodel

Security

Check Point laat aan Techzine weten met Infinity Total Protection te komen. Dit security-consumptiemodel beschermt bedrijven tegen Gen V (vijfde generatie) cyberaanvallen, die gekarakteriseerd worden door hun grote schaal en snelle opmars over meerdere industrieën.

Deze aanvallen richten zich op mobiele apparaten, cloud- en bedrijfsnetwerken. Daarbij wordt conventionele, statische detection-based beveiliging eenvoudig gepasseerd. Het model van Check Point belooft bescherming tegen dergelijke aanvallen. Er wordt gebruikgemaakt van Check Point Infinity-architectuurcomponenten.

Bescherming

Met Inifinity Total Protection beschermt de gebruiker zich tegen advanced persistent threats (APT’s) en onbekende zero-day malware. Daarbij wordt gebruikgemaakt van real-time sandboxing; ransomware-bescherming en anti-bot-technologie op basis van geïntegreerde, real-time cloud-gebaseerde threat intelligence en machine learning voor het identificeren van nieuwe bedreigingen.

Ook belooft Check Point de meest geavanceerde firewall, intrusion prevention en application control. Op het gebied van cloud-beveiliging zien we threat prevention security in publieke, private en hybride clouds en SDN-omgevingen met microsegmentatie voor beheer van oost-westverkeer in de cloud.

Verder vinden we een gecombineerde security-beheeromgeving die multi-device-, multi-domein- en multi-admin-beheer ondersteunt. Hierin vinden we volledig inzicht in bedreigingen, waaronder informatie over de verzameling, correlatie en analyse van de aanval en rapportage-tools voor compliancy- en audit-doeleinden.

Beschikbaarheid

Infinity Total Protection werkt op basis van een nieuw consumptiemodel met een all inclusive-abonnement per gebruiker per jaar. Zo moeten bedrijven Gen V-security effectief in het gehele netwerk door kunnen voeren. Het securitybedrijf zal zijn klanten 24 uur per dag, zeven dagen per week ondersteuning bieden. De nieuwe oplossing werd gepresenteerd tijdens GPX 360 Barcelona, een eigen beurs van Check Point.