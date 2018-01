Microsoft brengt grote update uit voor OneDrive-app voor iOS

Apps & Software

Microsoft komt met een grote update voor de OneDrive-app voor iOS-apparaten. Allereerst is de gebruiksinterface aangepast, zodat het makkelijker wordt om bestandsnamen te doorzoeken en zodat informatie inzichtelijker is. Afgezien daarvan worden meer bestandsformaten ondersteund en zijn er wat kleinere verbeteringen.

De nieuwe versie van de OneDrive-app voor iOS is vandaag uitgebracht en wordt nu dus al breed uitgerold. De update, overigens versie 10.1, is te downloaden via de App Store van Apple.

Verbeterde interface

De eerste grote verbetering vinden we bij de interface. Microsoft heeft het makkelijker gemaakt om bestandsnamen te scannen en informatie inzichtelijker gemaakt. Maar ook de bredere gebruikservaring is aangepakt; zo is er een contextmenu toegevoegd bij elk item. Zo hoef je niet langer een item in te drukken en vast te houden om het menu te zien.

Het is ook makkelijker om gedeelde documenten te spotten door de grotere en gedetailleerdere thumbnails. Daarnaast heeft Microsoft de lijsten met bestanden overzichtelijker gemaakt als je op een iPad kijkt naar je OneDrive-bestanden. Op diezelfde iPad is nu ook een Drag and Drop-functie toegevoegd, die er niet eerder was in de OneDrive-app.

Meer bestandsformaten

Met de nieuwe update, is het nu ook mogelijk om elk type bestand of map te openen binnen OneDrive, of dat nou in OneDrive of SharePoint staat. Je kunt de bestanden openen, er wijzigingen in aanbrengen en ze vervolgens weer opslaan op hun respectievelijke locatie.

Belangrijk is ook de nieuwe ondersteuning voor preview van 130 bestandstypes. Het gaat onder meer om RAW, 3D-objecten, TIFF-bestanden, Java/Swift/C-bestanden en nog veel meer typen. Bewerken is niet altijd mogelijk, maar het bekijken van previews van de betreffende bestanden dus wel.

Microsoft Flow

Voor de zakelijke klant heeft Microsoft tot slot nog ondersteuning voor Microsoft Flow ingebouwd. Microsoft Flow stelt gebruikers ertoe in staat om automatische workflows op te zetten tussen OneDrive en andere diensten. Zo kan je een Flow maken om e-mailbijlages direct in een OneDrive-map op te slaan.