Microsoft wil Windows Update voor alle pc-software toepassen

Alle apps, drivers en systeemcomponenten moeten via één knop kunnen worden geüpdatet. Dat is de bedoeling van Microsofts orkestratieplatform voor updates. De oplossing borduurt voort op het bestaande Windows Update.

Het nieuwe platform staat momenteel in private preview voor ontwikkelaars en IT-teams. Zij kunnen hun updates registreren via Windows Runtime (WinRT) API’s of PowerShell-commando’s nadat ze contact hebben opgenomen met unifiedorchestrator@service.microsoft.com.

Geautomatiseerde planning

Na registratie als update-provider draait het orkestratie-platform regelmatig een scan-tool die tijdens de registratie wordt meegeleverd. Deze tool ontdekt wachtende updates en plaatst downloads en installaties in een queue op optimale tijdstippen. Het systeem houdt daarbij rekening met CPU- en bandbreedte-spikes, gebruikersactiviteit, stroomstatus en netwerkomstandigheden.

Het nieuwe model regelt ook herstart-vereisten, notificatie-deadlines en het opnieuw plannen van mislukte operaties. Ontwikkelaars hoeven zo geen eigen scheduling- of logging-oplossing te bouwen. Microsoft wil hiermee de complexe update-uitdagingen aanpakken die vooral bij de overgang van Windows 10 naar Windows 11 een rol spelen.

Consistente ervaring

“Updates binnen het Windows-ecosysteem kan voelen zoals een gefragmenteerde experience”, legt Microsoft uit. Het bedrijf bouwt daarom aan een geïntegreerde, intelligente update-orkestratie die elke soort update kan ondersteunen. Het platform ondersteunt momenteel applicaties die zijn verpakt als MSIX, APPX of traditionele Win32-installers.

Voordelen van het nieuwe systeem zijn een consistente notificatie-ervaring via native Windows Update-dialogen en gecentraliseerde app-update geschiedenis in de Instellingen-app. Deze geschiedenis wordt getoond samen met officiële Windows-updates.

Uitbreiding van beheeropties

Het nieuwe initiatief komt bovenop Microsofts bestaande Winget Windows package manager en Microsoft Store. Ook third-party package managers zoals Chocolatey en Scoop blijven beschikbaar voor het installeren en updaten van applicaties op Windows-systemen.

De orchestrator coördineert tussen alle geregistreerde producten die worden geüpdatet op Windows 11, naast Windows Update zelf. Dit moet IT-beheerders en gebruikers een consistenter beheerportaal en gebruikerservaring bieden.