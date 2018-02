Huawei presenteert nieuwe vlaggenschiptelefoon P20 op 27 maart

Mobile

Huawei gaat breken met een door het bedrijf zelf gevestigde eigen traditie. Gewoonlijk presenteert het zijn nieuwe premium smartphones tijdens het Mobile World Congress, maar dit jaar is dat anders. De Huawei P20, de opvolger van de P10, wordt pas in Parijs onthuld tijdens een evenement op 27 maart.

Dat meldt Huawei vandaag in een persbericht. Het gerucht gaat dat het bedrijf maar liefst drie telefoons zal onthullen tijdens het evenement. Daaronder zou zich dan een reguliere P20 bevinden, een Plus-variant met extra groot scherm en een goedkopere Lite-versie. Overigens zou het kunnen dat de telefoon niet de naam P20, maar P11 krijgt, maar daarover is nog niets zeker.

Drie camera’s

De Huawei P20 zou de eerste smartphone worden met drie camera’s aan de achterkant. Het verhaal gaat dat een van de lenzen over een 40-megapixelsensor beschikt en dat de camera’s dankzij kunstmatige intelligentie zeer goede foto’s kunnen maken. Naar verluidt beschikt het geheel ook over iets dat hybride zoom genoemd wordt en kunnen beelden tot vijf keer vergroot worden. Verder zou de camera aan de voorkant over een hoge 24-megapixelsensor beschikken.

De smartphone draait volgens de verhalen op een HiSilicon Kirin 970-processor, die iets minder goed zou werken dan de Qualcomm Snapdragon 845. Althans, daar lijkt het op als we kijken naar de architectuur van de chip. De Kirin 970 heeft als basis vier Cortex-A73 en vier Cortex A53-kernen. De Snapdragon-processor is juist voorzien van A75 en A55-kernen, die net iets sneller werken.

Van de nieuwe toptelefoon van Huawei wordt verder gezegd dat hij een thuisknop heeft, die op een zeer smalle rand te vinden valt. Aan de zijkanten zijn de randen overigens zo smal mogelijk gehouden. Verder zou de smartphone een 5,7-inch display krijgen.