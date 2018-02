Samsung brengt dubbele camera naar goedkopere smartphones

Mobile

Dubbele camera’s zijn op dit moment enkel weggelegd voor de duurste smartphones. De technologie zorgt voor mooiere foto’s, want er worden gegevens gecombineerd van twee sensoren. Die combinatie zorgt niet alleen voor meer details, maar ook voor heldere foto’s in donkere omstandigheden en leuke mogelijkheden zoals het achteraf focussen van foto’s. Het lijkt er nu op dat de technologie straks ook voor goedkopere toestellen beschikbaar is.

Samsung Electronics heeft namelijk een oplossing voor dubbele camera’s ontwikkeld, specifiek voor budgettelefoons. ISCODELL Dual biedt Samsungs ISOCELL-beeldsensoren aan, in combinatie met specifiek voor die sensoren ontwikkelde software. De eerste Samsung-telefoon met dubbele camera aan de achterkant was de Galaxy Note 8.

Goedkope dubbele camera

Volgens de Zuid-Koreaanse technologiereus is de combinatie van een beeldsensor en een algoritme dat de binnenkomende beelden kan verwerken, cruciaal om de technologie ook naar goedkopere apparaten te kunnen brengen. Het zorgt er namelijk voor dat de ontwikkelingstijd korter wordt en dat het makkelijker is om de werking ervan te optimaliseren.

Gewoonlijk gebruiken smartphonefabrikanten namelijk chips en software van verschillende aanbieders. ISOCELL Dual brengt daar echter verandering in, en is ontworpen voor telefoons met applicatie-processoren die niet zo sterk zijn toegespitst op het verwerken van beeldsignalen. Daardoor zouden ze geschikt moeten zijn voor de wat goedkopere apparaten.

Wanneer de eerste goedkopere smartphones met deze specifieke camerasensoren op de markt komen is nog niet bekend. Samsung zelf heeft sinds 2016 dubbele camera’s op de markt, maar nog niet eerder in het lagere segment.