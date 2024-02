Samsung brengt binnenkort ook Galaxy AI-features voor smartphones en tablets nu naar iets oudere modellen dan de recente Galaxy S24. De nieuwe functionaliteiten zullen ook belanden op de Galaxy S23, Z Fold5, Flip5 en de Galaxy Tab 9-series.

De uitrol van de Galaxy AI-functionaliteit vindt eind maart plaats via de One UI 6.1-update. Daarnaast wil de Zuid-Koreaanse smartphonemaker Galaxy AI op termijn naar smartwatches brengen, maar daarvoor is nog geen tijdstip vastgesteld. Uiteindelijk moeten meer dan 100 miljoen Galaxy-gebruikers aan het eind van dit jaar over de AI-technologie kunnen beschikken.

Verder zijn de mogelijkheden van Galaxy AI tot in ieder geval tot eind 2025 gratis te gebruiken. Of er daarna daadwerkelijk voor betaald moet worden, is nog niet duidelijk.

Wel beperkingen

De komst van Galaxy AI naar oudere modellen smartphones en tablets kent wel beperkingen. Volgens Samsung is het mogelijk dat bepaalde features op verschillende oudere modellen niet werken. Dit is omdat bijvoorbeeld fotobewerking online draait, terwijl features als Live Translate en gegenereerde samenvattingen lokaal draaien.

Galaxy AI-features

De Galaxy AI-technologie geeft gebruikers een reeks van diensten. Denk daarbij aan Chat Assist, Live Translate, Interpreter, Instant Slow-Mo, Note Assist en Generative Edit. Een groot deel hiervan borduurt voort op Google-technologie, dus het is maar de vraag hoe lang het duurt voordat ook Google Pixel-telefoons soortgelijke features krijgen. Uiteindelijk is bijvoorbeeld Circle to Search simpelweg een variatie op Google Lens en is deze al beschikbaar op de Pixel 8.

Overige toegevoegde technologie

Ten slotte krijgen de oudere high-end smartphonemodellen van Samsung met de komende One UI-update ook Bluetooth Auracast. Hiermee streamen gebruikers audio naar meerdere nabije apparaten.

